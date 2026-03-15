Kimi Antonelli, da Mercedes, venceu o GP da China de Fórmula 1, na madrugada deste domingo (15), na primeira vez em que largou na pole position. O piloto de 19 anos se tornou o segundo vencedor mais jovem da história da categoria, atrás apenas de Max Verstappen. Ele se aproveitou de uma forte disputa entre as Ferrari que segurou seu companheiro de escuderia George Russel. Russell foi o segundo colocado, com Lewis Hamilton em terceiro com a Ferrari.
A corrida do brasileiro Gabriel Bortoleto terminou antes mesmo da largada: a Audi identificou um problema quando o piloto estava levando o carro ao grid, decidiram levá-lo para a garagem para ter mais tempo de trabalhar antes da largada, mas não conseguiram sair. Foi uma corrida difícil para a Audi por conta do abandono de Bortoleto, pela falta de ritmo de Nico Hulkenberg, que reclamou de falta de potência algumas vezes durante a prova.
O mesmo aconteceu com Oscar Piastri, da McLaren. Lando Norris, também da McLaren, mas com um problema diferente do companheiro, e Alex Albon, da Williams, nem chegaram a ir ao grid.
Classificação final
1º Kimi Antonelli (Mercedes)
2º George Russell (Mercedes)
3º Lewis Hamilton (Ferrari)
4º Charles Leclerc (Ferrari)
5º Ollie Bearman (Haas)
6º Pierre Gasly (Alpine)
7º Liam Lawson (Racing Bulls)
8º Isack Hadjar (Red Bull)
9º Carlos Sainz (Williams)
10º Franco Colapinto (Alpine)
11º Nico Hulkenberg (Audi)
12º Arvid Lindblad (Racing Bulls)
13º Valtteri Bottas (Cadillac)
14º Esteban Ocon (Haas)
15º Sergio Perez (Cadillac)
Abandonaram:
Max Verstappen (Red Bull)
Fernando Alonso (Aston Martin)
Lance Stroll (Aston Martin)
Lando Norris (McLaren)
Oscar Piastri (McLaren)
Alex Albon (Williams)
Gabriel Bortoleto (Audi)