Crianças com múltiplas cáries ou que sofrem de gengivite grave apresentam uma incidência significativamente maior de acidente vascular cerebral (AVC), infarto e doença arterial coronariana na vida adulta. Esta é a conclusão de um estudo da Universidade de Copenhague, na Dinamarca.

Os pesquisadores utilizaram dados do Registro Nacional de Odontologia Infantil (Scor) das crianças nascidas entre 1963 e 1972 que tinham ao menos duas anotações no Scor, totalizando 568.778 indivíduos.

Os dados foram comparados com os do Registro Nacional de Pacientes de 1995 a 2018 sobre doenças cardiovasculares, período em que as mesmas pessoas tinham entre 30 e 56 anos.