Pesquisa da LexisNexis® Risk Solutions aprofunda a análise sobre a atuação de cibercriminosos na dark web em seu mais recente relatório "Fraude à Venda: Desvendando a Dark Web", que faz parte do estudo anual Global State of Fraud. Os insights são baseados em um estudo exclusivo sobre a dark web encomendado em 2025.

O estudo conclui que a dark web facilita a criminalidade em larga escala, tornando mais fácil para qualquer pessoa com habilidades básicas de TI acessar ferramentas e informações necessárias para fraudar indivíduos e empresas.

Órgãos reguladores e autoridades policiais fecham repetidamente marketplaces ilícitos na dark web, apenas para que outros surjam em seu lugar, atendendo à demanda constante do submundo do crime.