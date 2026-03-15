As bancadas são sinônimos de praticidade na vida dos moradores: localizadas na cozinha, simplificam a rotina no café da manhã antes de sair de casa ou o jantar em família.
"Sem dúvidas, também determinaram um novo local de convivência em casa", afirma o arquiteto Raphael Wittmann, à frente da Rawi Arquitetura Design.
De acordo com ele, a bancada pode transformar a maneira de utilizar os ambientes, uma vez que aproxima as pessoas mesmo em uma vida bastante funcional. "Gosto da sua adaptabilidade às situações do dia a dia", comenta.
APOIO FUNCIONAL OU CENTRO DO PROJETO?
Uma das principais decisões no momento de planejar uma bancada para refeições é definir seu papel no espaço. Será apenas um apoio funcional ou compartilhará espaço com a pia e o cooktop? Essas atribuições dependem diretamente da área disponível e das prioridades listadas pelos moradores.
Iluminação para valorizar o espaço
Foto: Juliana Deeke/Divulgação
Por ser um ponto de destaque dentro da casa, a bancada merece um projeto luminotécnico adequado. A iluminação pendente é uma das escolhas mais comuns, pois além de funcional, propicia uma atmosfera aconchegante.
Spots embutidos ou fitas de LED podem complementar a cena, destacando a área e reforçando a integração entre os ambientes. "Uma bancada sem iluminação certa perde muito da sua função e estética", avalia o arquiteto.
Ergonomia: medidas que fazem a diferença
Para um ambiente confortável, a ergonomia é determinante e o arquiteto ressalta que as medidas devem respeitar o corpo humano e a forma como os usuários interagem.
Bancadas de uso diário, por exemplo, podem variar entre 90 e 110 cm de altura, de acordo com o tipo de assento escolhido, e considerar um uma referência de 25 a 30 cm de altura entre a bancada e a banqueta. "Assim, a postura fica adequada e a refeição mais confortável", orienta Raphael.
Espaço por pessoa e áreas de circulação
Foto: Rafael Renzo/Divulgação
Também é fundamental pensar na área individual de cada um, de forma a garantir a circulação livre atrás das cadeiras ou banquetas, especialmente em cozinhas integradas ou apartamentos menores. Por isso, é necessário prever cerca de 60 cm de largura por pessoa.
"Os erros mais comuns são o de planejar bancadas muito estreitas ou não respeitar a circulação. O resultado se traduz em desconforto e dificuldade de usar", alerta o profissional.
BONS MATERIAIS
O material deve dialogar com o restante do projeto, mas no geral são constituídas de pedras naturais, como o granito e o mármore, quartzo, porcelanato, madeira, lâminas ultracompactas, entre as possibilidades mais especificadas. "O fundamental é assegurar equilíbrio com a estética, resistência e boa manutenção", enfatiza Raphael.