As bancadas são sinônimos de praticidade na vida dos moradores: localizadas na cozinha, simplificam a rotina no café da manhã antes de sair de casa ou o jantar em família.

"Sem dúvidas, também determinaram um novo local de convivência em casa", afirma o arquiteto Raphael Wittmann, à frente da Rawi Arquitetura Design.

De acordo com ele, a bancada pode transformar a maneira de utilizar os ambientes, uma vez que aproxima as pessoas mesmo em uma vida bastante funcional. "Gosto da sua adaptabilidade às situações do dia a dia", comenta.