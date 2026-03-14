Pelo meu tempo de vida, um pouco mais de nonagenário e quase meio século de aposentadoria, talvez devesse ficar calado curtindo a família, parentes, amigos e gozando o imprevisível tempo por vir.. Mas como eu continuo frequentando uma escola não conseguindo enclausurar minhas ideias e sentimentos quando vejo algo errado , faltando ou incompleto, felizmente, ao contrário fico pensando naquilo e como poderia colaborar.

Talvez o caro leitor esteja espantado e conjecturando qual escola de Bauru que eu poderia estar frequentando aceitando minha matrícula. Vou esclarecer satisfazendo a curiosidade porque, certamente, haverá muitos interessados.

É a escola da sociedade e do mundo confirmando aquele ditado popular e sábio que afirma "quanto mais se vive mais se aprende". A tão decantada e preocupante educação é um processo contínuo que tem início na família com os pais e agregados, formalmente nos vários níveis de escolas, instituições e informalmente na convivência social através dos meios de comunicação, tanto para o bem como para o mal.