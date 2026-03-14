A Constituição Federal de 1988 elevou os direitos sociais à condição de fundamentais, entre eles o direito à saúde, previsto no artigo 6º e reafirmado no artigo 196 como direito de todos e dever do Estado. A norma constitucional não apenas reconhece formalmente esse direito, mas impõe ao Poder Público a obrigação de garanti-lo por meio de políticas sociais e econômicas que assegurem acesso universal, igualitário e integral aos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A regulamentação ocorreu com a Lei nº 8.080/1990, que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) e reafirmou a responsabilidade estatal na formulação e execução de políticas capazes de reduzir riscos e assegurar atendimento amplo à população. O SUS estrutura-se sobre princípios como universalidade, igualdade, integralidade e equidade, este último essencial para reconhecer diferenças e direcionar recursos de modo a reduzir desigualdades, especialmente em relação a grupos vulneráveis.

A concepção adotada no Brasil acompanha o entendimento da Organização Mundial da Saúde, segundo o qual saúde é estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Assim, o direito à saúde exige ações integradas e estrutura adequada para atender a diversidade das necessidades da população. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou que se trata de direito público subjetivo, diretamente exigível, por estar ligado ao próprio direito à vida. Entretanto, a realidade impõe desafios crescentes. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) do IBGE 2019 apontaram que a obesidade entre adultos mais que dobrou em 17 anos, passando de 12,2% em 2002-2003 para 26,8% em 2019. O excesso de peso atingiu 61,7% da população adulta, representando cerca de 96 milhões de pessoas, das quais 41,2 milhões eram obesas. Entre adolescentes de 15 a 17 anos, 19,4% apresentavam excesso de peso e 6,7% obesidade.