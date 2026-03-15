Localizada no extremo sul da Bahia, a cidade de Prado tem se consolidado como um dos destinos mais encantadores do litoral brasileiro.

Com ruas tranquilas, casarios históricos e um povo acolhedor, o município une belezas naturais exuberantes a uma infraestrutura preparada para receber visitantes durante todo o ano. Sempre destacada como uma cidade segura, Prado oferece aos turistas a tranquilidade necessária para aproveitar cada momento da viagem.

Entre os principais atrativos estão praias de tirar o fôlego, como a Praia do Centro, ideal para famílias, a Praia do Novo Prado, com extensa faixa de areia perfeita para caminhadas, e a Praia do Tororão, conhecida por suas falésias coloridas e paisagens impressionantes.