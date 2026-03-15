Localizada no extremo sul da Bahia, a cidade de Prado tem se consolidado como um dos destinos mais encantadores do litoral brasileiro.
Com ruas tranquilas, casarios históricos e um povo acolhedor, o município une belezas naturais exuberantes a uma infraestrutura preparada para receber visitantes durante todo o ano. Sempre destacada como uma cidade segura, Prado oferece aos turistas a tranquilidade necessária para aproveitar cada momento da viagem.
Entre os principais atrativos estão praias de tirar o fôlego, como a Praia do Centro, ideal para famílias, a Praia do Novo Prado, com extensa faixa de areia perfeita para caminhadas, e a Praia do Tororão, conhecida por suas falésias coloridas e paisagens impressionantes.
Há ainda opções mais preservadas, como Cumuruxatiba e Corumbau, distritos que encantam pela rusticidade e pelo contato intenso com a natureza. Além das praias, o visitante pode aproveitar passeios de barco, gastronomia regional rica em frutos do mar e experiências culturais que valorizam a identidade local.
Outro destaque é o Balneário de Guaratiba, que se apresenta como uma alternativa exclusiva para quem busca ainda mais tranquilidade.
A localidade reúne uma completa estrutura hoteleira, com pousadas confortáveis e atendimento personalizado, além de uma gastronomia diversificada que valoriza ingredientes frescos e sabores regionais.
Em meio a paisagens naturais preservadas, Guaratiba oferece um ambiente ainda mais reservado, ideal para quem deseja descanso, privacidade e contato intenso com o mar, sem abrir mão de conforto e segurança.
O turismo em Prado é organizado e crescente, com pousadas charmosas, restaurantes variados e programação cultural em diferentes épocas do ano. A cidade é considerada segura tanto para famílias quanto para casais e grupos de amigos, o que reforça sua reputação como destino confiável e acolhedor.
BAIXA TEMPORADA
Outro diferencial é a baixa temporada. Para quem deseja tranquilidade, preços mais acessíveis e praias ainda mais sossegadas, Prado se mostra a escolha ideal.
O clima agradável permanece convidativo mesmo fora dos períodos de alta movimentação, permitindo que o visitante explore cada canto com calma e conforto, sempre em um ambiente seguro.
Segundo a secretária de Turismo, Iracema Ribeiro, o município trabalha continuamente para fortalecer essa vocação. "Prado é uma cidade segura, preparada para receber bem e encantar em qualquer época do ano. Quem nos visita na baixa temporada descobre um destino ainda mais especial, com tranquilidade, hospitalidade e experiências únicas", destaca.
Quando ir?
Como em todo o Sul da Bahia, não há época desaconselhável para ir a Prado. As chuvas se distribuem de maneira equilibrada ao longo do ano, e o mais provável é que você pegue sol e um pouquinho de chuva não importa quando faça sua viagem.
Fora das férias de janeiro e Carnaval, o movimento de turistas cai muito, mas a cidade continua funcionando normalmente.
Entre julho e novembro, a região tem um atrativo a mais: é época de avistar baleias. Há passeios que saem de Prado.
Prado é ideal para quem busca descanso e refúgio histórico
Prado, no extremo sul da Bahia, é um destino paradisíaco conhecido por seus 84 km de praias, falésias coloridas e o charmoso centro histórico de 1755. Prado é ideal para quem busca descanso, contato com a natureza e um refúgio histórico no litoral baiano.
Destaca-se pelo ecoturismo, com destaque para a Barra do Cahy, Cumuruxatiba e Ponta do Corumbau, além da cultura local, gastronomia de frutos do mar e o Parque Nacional do Descobrimento.
NÃO DEIXE DE IR
Praias com falésias: Barra do Cahy, Tororão, Paixão e Guaratiba.
Vilas e passeios: A vila de pescadores de Cumuruxatiba, passeios de barco pelo rio Jucuruçu e o centro histórico, especialmente a Igreja de São Benedito.
Hospedagem: O centro da cidade oferece boa infraestrutura (ex: Pousada Casa de Maria), enquanto distritos como Cumuruxatiba oferecem maior tranquilidade.
Melhor época: O clima é quente o ano todo, mas o verão garante dias longos, enquanto o inverno oferece um ambiente mais tranquilo e calmo.
COMO CHEGAR
O aeroporto mais próximo de Prado é o de Teixeira de Freitas, que está a 72 km (1h20 de estrada). vendendo a rota Salvador-Teixeira de Freitas. O aeroporto que recebe mais vôos é o de Porto Seguro, a 207 km (3h30 de estrada).
Há um ponto de táxis nos dois aeroportos, mas não vigora nenhuma tabela oficial. Você pode negociar sua corrida.
Sua pousada pode arranjar um transfer do aeroporto de Teixeira de Freitas ou Porto Seguro a Prado.
É possível sair do aeroporto de Teixeira de Freitas e Porto Seguro com carro alugado, assim como de Porto Seguro. De Porto são 62 km até Eunápolis, onde você vira à esquerda na BR 101 e segue por mais 92 km até Itamaraju. Ali você sai à esquerda, atravessa a cidade e, 47 km depois do fim do perímetro urbano, chega a Prado.
Estar de carro alugado em Prado compensa: você vai usar o carro para ir da sua pousada ao centro e também para passear nas praias da costa norte - ou até mesmo visitar a vizinha Cumuruxatiba.
Caso chegue por Porto Seguro, alugar um carro deve sair mais em conta do que o trânsfer de ida e volta a Cumuruxatiba.
Gastronomia baiana
O pólo gastronômico de Prado é o Beco das Garrafas, o calçadão da rua Rui Barbosa, no centro histórico.
Nas ruelas transversais e na avenida 2 de Julho também se encontram muitos restaurantes. Quase todos têm mesas no salão e também na calçada.
BISTRÔ DONNA FLOR
Mais aconchegante entre os restaurantes do Beco, o Bistrô Donna Flor conserva no cardápio os pratos criativos que faz todos os anos para o Festival Gastronômico do Prado — como o Sinhô Benedito, uma moqueca de siri com arroz de coco e vatapá de fruta-pão com gengibre. O peixe à cabocla é assado e servido na folha de bananeira com arroz de castanhas. Na seção de carnes, o filé Donna Flor é alto e vem acmopanhado por molho de jabuticaba, lascas de castanhas e arroz à piemontesa. Os pratos servem pelo menos 2 pessoas. Peça a caipiroska de cacau, servida na fruta.
BANANA DA TERRA
O Banana da Terra é o maior dos restaurantes do Beco, ocupando uma casa grande de esquina. Os pratos são acompanhados por risotos criativos e frutas regionais, como o coquinho xandó, a pitanga e o guairu. A 'falésia de mariscos' tem camadas de lagosta, budião e camarões com purê de castanha de caju. O camarão à Cristian é caramelado no molho de laranja, servido com arroz de castanha. Entre os filés, há um parmegiana.
JUBIABÁ
Outra referência do Beco das Garrafas, o Jubiabá tem cardápio extenso de pratos que dá para pelo menos duas pessoas. O budião, peixe típico da região, tem várias apresentações: pode ser embrulhado na folha de rúcula, com arroz de coco e banana da terra; ao queijo parmesão e alho, com batatas e arroz de passas; grelhado na manteiga, com mel, mostarda e arroz de camarões. Faz também moquecas, arroz de polvo e pratos de bacalhau.
NEO CICERONE
Tradicionalíssimo restaurante de Prado, agora funcionando pertinho do Beco das Garrafas, o Neo Cicerone tem as moquecas mais famosas da região. Mas também se garante nos PFs — tem de bife, bisteca de porco, peito de frango, peixe frito, carne assada e até fígado. Ótimo lugar também para petiscar e tomar cerveja em ambiente roots.
LAMPIÃO BURGER
Proveniente de Brasília, o Lampião Burger prepara burgers artesanais servidos em pão australiano ou brioche. O 'rouxinol' leva mussarela, panceta, cebola caramelizada e maionese defumada, acompanhado por batata frita. Criado em Prado, o 'Cabral da peste' é feito com um blend de carne de sol combinado com queijo coalho tostado, bacon caramelizado, purê de mandioca com manteiga e maionese da casa. Tem cerveja e chope.