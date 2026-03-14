Se dentro das quatro linhas o futebol é decidido por gols, fora delas o jogo passa por cláusulas, contratos e negociações que podem definir o futuro de jovens atletas. Em um cenário historicamente dominado por homens, mulheres também começam a conquistar espaço no Direito desportivo, inclusive em Bauru. A advogada Andrea Salcedo atua nesse campo, orientando gestores de futebol, jogadores e famílias sobre os cuidados jurídicos na carreira, alertando para armadilhas de falsos agentes e explicando como funciona a complexa engrenagem legal que movimenta o futebol profissional em São Paulo.

Ela trabalha atualmente para o Esporte Clube Noroeste e também para o vôlei feminino do Sesi Bauru. Antes disso, Andrea Salcedo foi corregedora da Prefeitura de Bauru, além de presidir a Comissão de Esportes da OAB local. Para o JCNET, a bauruense falou sobre as especificidades jurídicas do esporte mais amado pelos brasileiros.

Andrea explica que a Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597), de 2023, veio para aprimorar a Lei Pelé, que estava em vigor por 20 anos. A legislação estabelece que o Contrato Especial de Trabalho Esportivo (CETE) para atletas profissionais tem vigência mínima de três meses e máxima de cinco anos. Esse contrato possui prazo determinado, diferindo da CLT comum, sendo aplicável tanto a jogadores de futebol quanto a atletas de outras modalidades.