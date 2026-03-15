O Governo de São Paulo publicou na última terça-feira (11), por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), o edital de chamamento público para implantação do Centro de Apoio para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Centro TEA Paulista) e do Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência em Bauru.

A iniciativa marca a criação do primeiro Centro TEA Paulista no interior do estado, ampliando a rede de serviços especializados para pessoas com autismo e suas famílias. O equipamento também será referência para 39 municípios da região administrativa de Bauru, no centro-oeste paulista. A proposta do governador Tarcísio de Freitas é instalar uma unidade em cada uma das 16 regiões administrativas do estado.

O edital prevê a seleção de uma organização da sociedade civil para firmar parceria com o Estado e implantar, coordenar e gerenciar as atividades do centro, além de contratar equipe multiprofissional especializada para atendimento à população.