O Governo de São Paulo publicou na última terça-feira (11), por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), o edital de chamamento público para implantação do Centro de Apoio para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Centro TEA Paulista) e do Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência em Bauru.
A iniciativa marca a criação do primeiro Centro TEA Paulista no interior do estado, ampliando a rede de serviços especializados para pessoas com autismo e suas famílias. O equipamento também será referência para 39 municípios da região administrativa de Bauru, no centro-oeste paulista. A proposta do governador Tarcísio de Freitas é instalar uma unidade em cada uma das 16 regiões administrativas do estado.
O edital prevê a seleção de uma organização da sociedade civil para firmar parceria com o Estado e implantar, coordenar e gerenciar as atividades do centro, além de contratar equipe multiprofissional especializada para atendimento à população.
Segundo o secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, a iniciativa reforça o compromisso do Estado com a ampliação da rede de apoio às pessoas com autismo.
"A implantação do Centro TEA Paulista em Bauru é um passo importante para levar serviços especializados para o interior do estado. O objetivo é oferecer orientação, acolhimento e capacitação, além de apoiar os municípios na construção de políticas públicas cada vez mais inclusivas", disse o secretário.
No dia 5 de março, o secretário e o governador em exercício, Felicio Ramuth, visitaram o local onde será instalado o equipamento, em Bauru. Durante a agenda, também foi assinado o convênio com a Prefeitura de Bauru, formalizando a parceria para implantação da unidade.
O centro será instalado em um imóvel localizado na Rua Severino Lins, na Vila Aviação, que passará por adequações para garantir acessibilidade e estrutura adequada ao atendimento especializado. O prédio cedido pela Prefeitura tem área edificada de 1.491 m², distribuída em três pavimentos. O espaço reúne estrutura ampla e moderna, com banheiros acessíveis em todos os andares, elevador com anunciador de voz e botões em braile, além de uma grande oferta de transporte público acessível no entorno.
A proposta é que o espaço funcione como ponto de referência regional em informação, orientação e encaminhamento de pessoas com autismo e seus familiares, além de apoiar municípios na implementação e aprimoramento de políticas públicas voltadas ao TEA.
Entre as atividades previstas estão atendimento presencial e remoto, capacitação de profissionais, estímulo à pesquisa, promoção de atividades esportivas e culturais, além de programas de arte-terapia e ações de orientação sobre direitos e serviços disponíveis.
O equipamento também contará com sala multissensorial, espaço de acomodação sensorial para pessoas em crise, biblioteca temática, auditório para cursos e palestras e uma unidade do Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), voltado à capacitação e inserção profissional de pessoas com deficiência.
Além do Centro TEA, o local abrigará um Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência, ampliando o acesso a orientações sobre direitos, benefícios e serviços públicos, além de promover ações de inclusão e participação social.
O investimento previsto para a execução do projeto é de R$ 12 milhões, distribuídos entre os anos de 2026, 2027 e 2028.