Os ministros do STF Dias Toffoli e Alexandre de Moraes fizeram uma lambança ao ultrapassar os limites éticos esperados de uma Corte Suprema e ocasionaram danos à República. O caso Banco Master, com Vorcaro e seus sicários, ainda vai ter muitos desdobramentos. A Polícia Federal está no segundo dos nove celulares pessoais do banqueiro.

O ideal seria que a própria corte auto resolvesse o problema. Se ela não o faz, a tarefa é transferida para o Senado, mediante a figura do impeachment. Politicamente essa solução mais drástica seria desinteressante para um governo em ano de eleição, porque daria alento à direita ao deslegitimar a condenação dos golpistas. Vorcaro mexeu com todos os poderosos da República, sem se importar com cores partidárias. No mundo dos políticos, muitos têm como certo que será inevitável sobrar uma parte da conta para os opositores de Lula. Fabiano Zettel, braço operacional de Vorcaro foi o maior doador individual de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 2022. O governador de São Paulo defende-se dizendo que sua campanha teve mais de 600 doadores e seria impossível ficar analisando a procedência do dinheiro de cada um. No popular, "Cavalo dado não se olha os dentes".

A continuidade da prisão de Vorcaro foi decidida pela segunda turma do STF. Dias Toffoli, que estaria disposto a votar normalmente como se nada tivesse com o caso, resolveu dar-se por impedido "por questões de foro íntimo". Se a maioria mandasse soltar o banqueiro, o Supremo ganharia mais um degrau na escada da desmoralização.