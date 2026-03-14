Na noite desta sexta-feira (13), o Bauru Basket foi superado pelo Corinthians pelo placar de 104 x 81, em jogo válido pelo segundo turno do NBB Caixa. O confronto ocorreu no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, casa da equipe adversária.

Com o resultado, o Dragão não somente encerrou a sequência de sete vitórias consecutivas como também caiu uma posição na tabela de classificação (7º lugar, com uma campanha de 19 triunfos em 13 derrotas). Já o time da capital ampliou sua série invicta para oito partidas, ultrapassando o Brasília na 5ª colocação (são 22 vitórias e oito derrotas).

O começo de partida foi marcado pelo alto volume ofensivo. As duas equipes aproveitaram os espaços concedidos pelas defesas para arriscar arremessos, principalmente do perímetro. Bauru converteu cinco bolas de três, enquanto o Corinthians anotou três. Apesar da diferença, o norte-americano Davaunta Thomas chamou a responsabilidade para os donos da casa e empatou a parcial (24 x 24).