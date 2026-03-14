Na noite desta sexta-feira (13), o Bauru Basket foi superado pelo Corinthians pelo placar de 104 x 81, em jogo válido pelo segundo turno do NBB Caixa. O confronto ocorreu no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, casa da equipe adversária.
Com o resultado, o Dragão não somente encerrou a sequência de sete vitórias consecutivas como também caiu uma posição na tabela de classificação (7º lugar, com uma campanha de 19 triunfos em 13 derrotas). Já o time da capital ampliou sua série invicta para oito partidas, ultrapassando o Brasília na 5ª colocação (são 22 vitórias e oito derrotas).
O começo de partida foi marcado pelo alto volume ofensivo. As duas equipes aproveitaram os espaços concedidos pelas defesas para arriscar arremessos, principalmente do perímetro. Bauru converteu cinco bolas de três, enquanto o Corinthians anotou três. Apesar da diferença, o norte-americano Davaunta Thomas chamou a responsabilidade para os donos da casa e empatou a parcial (24 x 24).
No segundo período, o Corinthians conseguiu encaixar melhor a marcação e dificultou o ataque bauruense, que levou quase três minutos para voltar a pontuar. O jogo ficou mais físico e truncado, com muitas faltas e pontuações concentradas no garrafão. O Dragão correu atrás do placar durante quase todo o quarto, mas conseguiu buscar o empate na última posse, com Materan acertando um arremesso de longa distância: 18 x 18 na parcial e 43 x 43 no placar geral.
Após o intervalo, o cenário mudou. O Corinthians voltou com intensidade defensiva e aproveitou os erros do adversário para abrir vantagem. Só que, dessa vez, os visitantes não conseguiram superar as dificuldades para reagir como no período anterior. Sem abaixar o ritmo, o time comandado pelo técnico Jece Leite conseguiu ampliar a vantagem para mais de 10 pontos pela primeira vez (75 x 59). E já nos 10 minutos finais, apenas administrou o relógio para sacramentar o triunfo diante de sua torcida.
Números
O cestinha da partida foi o ala norte-americano Davaunta Thomas, do Corinthians, com 25 pontos. Seu compatriota Elyjah Clark (19) e os brasileiros Rafael Munford e Victão (ambos com 15) também tiveram papel importante na vitória alvinegra. Pelo lado do Bauru, o pivô Andrezão registrou mais um duplo-duplo, com 23 pontos e 10 rebotes. Já o armador Matheus Eugeniusz contribuiu com 21 pontos, três rebotes e três assistências.
De volta para casa
Após duas rodadas consecutivas como visitante — com 50% de aproveitamento, já que havia vencido o São José na última quarta-feira — o Dragão agora volta à Cidade Sem Limites. O próximo compromisso será no sábado (21), às 18h, no ginásio Panela de Pressão, contra a Unifacisa.
Ainda restam seis rodadas para o fim da fase de classificação do NBB Caixa. Os playoffs da competição estão previstos para começar na segunda quinzena de abril.