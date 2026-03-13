A rodada inicial da Liga de Bauru 2026 de voleibol da melhor idade está definida. A competição começa em 28 de março, um sábado, no ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial), em Bauru.

Estarão em quadra dois representantes bauruenses (Somos Vôlei Bauru e Atiba Bauru), além de Duartina e Piratininga. Os duelos reúnem jogadoras do elenco 58+. Ao longo do torneio, outras cidades e faixas etárias se integrarão.

Em 2025, o Somos Vôlei Bauru foi campeão com as formações 58+ e 68+, além de vice no 45+. Os três elencos são comandados pelo técnico Carlos Lenta.