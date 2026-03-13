A rodada inicial da Liga de Bauru 2026 de voleibol da melhor idade está definida. A competição começa em 28 de março, um sábado, no ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial), em Bauru.
Estarão em quadra dois representantes bauruenses (Somos Vôlei Bauru e Atiba Bauru), além de Duartina e Piratininga. Os duelos reúnem jogadoras do elenco 58+. Ao longo do torneio, outras cidades e faixas etárias se integrarão.
Em 2025, o Somos Vôlei Bauru foi campeão com as formações 58+ e 68+, além de vice no 45+. Os três elencos são comandados pelo técnico Carlos Lenta.
A temporada inclui a Superliga da Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado, conforme já divulgado. Bauru é sede do polo 10 estadual pelo segundo ano seguido. A primeira rodada ocorreu em 28 de fevereiro.
O Somos Vôlei Bauru também oferece escolinha gratuita e tem patrocínio de Poloar Bauru, PCA Engenharia Térmica, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Clínica Dra. Paula Zanoti, Oral Unic e Concilig. A idealização é da Associação Garra de Tigre e o apoio é da Semel. Informações pelo (14) 98122-2021.