10 de março de 2026
NOVO ALVO

Moradores de Bauru reclamam de furtos em série de cadeados

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Morador do Bela Vista confrontou homem na rua e recuperou cadeados furtados
Morador do Bela Vista confrontou homem na rua e recuperou cadeados furtados

Além de fios de cobre, os moradores do Jardim Bela Vista, em Bauru, enfrentam o início de uma nova onda de furtos na cidade: a de cadeados. Um dependente químico em situação de rua foi flagrado com vários deles em uma mochila no final de semana, informou um munícipe que prefere não se identificar por motivos de segurança.

O que ele e seus vizinhos não conseguem entender é se existe um mercado ilegal para a receptação desse tipo de produto furtado ou se seria uma estratégia para facilitar furtos em períodos noturnos.

O munícipe ouvido pela reportagem conta que, além de residências, há uma obra na rua Afonso Penna, no Bela Vista, que também teve o cadeado do portão furtado, assim como os fios de ligação da betoneira.

Ele disse também que ainda não fez boletim de ocorrência (BO) presencialmente no Plantão Policial, mas que fará o registro pela Internet nesta terça-feira (10).

