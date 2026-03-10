Além de fios de cobre, os moradores do Jardim Bela Vista, em Bauru, enfrentam o início de uma nova onda de furtos na cidade: a de cadeados. Um dependente químico em situação de rua foi flagrado com vários deles em uma mochila no final de semana, informou um munícipe que prefere não se identificar por motivos de segurança.

O que ele e seus vizinhos não conseguem entender é se existe um mercado ilegal para a receptação desse tipo de produto furtado ou se seria uma estratégia para facilitar furtos em períodos noturnos.

O munícipe ouvido pela reportagem conta que, além de residências, há uma obra na rua Afonso Penna, no Bela Vista, que também teve o cadeado do portão furtado, assim como os fios de ligação da betoneira.