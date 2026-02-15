Um homem foi baleado por ocupante de um carro, na noite deste domingo (15), por volta das 20h30, na rua Sargento Joaquim Nunes Cabral, no Jardim Nova Esperança, em Bauru. Até a publicação desta reportagem, o autor do crime não havia sido identificado e o caso não havia sido registrado no plantão policial.

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, a vítima estava na via pública quando o veículo passou e disparos foram efetuados, atingindo-a.

A quantidade de ferimentos e as regiões do corpo onde o homem foi alvejado não foram informados. O estado de saúde dele também é desconhecido.