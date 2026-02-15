15 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
URGENTE

Homem é baleado por ocupante de carro no Nova Esperança, em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Tisa Moraes/JC Imagens
Até a publicação desta reportagem, o autor do crime não havia sido identificado e o caso não havia sido registrado no plantão policial
Até a publicação desta reportagem, o autor do crime não havia sido identificado e o caso não havia sido registrado no plantão policial

Um homem foi baleado por ocupante de um carro, na noite deste domingo (15), por volta das 20h30, na rua Sargento Joaquim Nunes Cabral, no Jardim Nova Esperança, em Bauru. Até a publicação desta reportagem, o autor do crime não havia sido identificado e o caso não havia sido registrado no plantão policial.

Segundo informações preliminares obtidas pela reportagem, a vítima estava na via pública quando o veículo passou e disparos foram efetuados, atingindo-a.

A quantidade de ferimentos e as regiões do corpo onde o homem foi alvejado não foram informados. O estado de saúde dele também é desconhecido.

A vítima foi socorrida e levada a uma unidade de saúde para atendimento. A Polícia Militar (PM) solicitou perícia para o local e a tentativa de homicídio será investigada pela 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic).

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários