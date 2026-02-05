Pirajuí - Após a intervenção do Ministério Público (MP), a Prefeitura de Pirajuí (56 quilômetros de Bauru) revogou a inexigibilidade de licitação para a contratação de empresa, pelo valor de R$ 200 mil, visando à apresentação de cinco shows no Carnaval popular da cidade, que será realizado entre os dias 14 e 17 de fevereiro, na Praça Doutor Pedro da Rocha Braga, no Centro.

O Executivo havia contratado de forma direta, sem licitação, uma empresa de Garça para a apresentação da banda Novo Estilo nas festividades. Por cinco shows (três noites e duas matinês), seria desembolsado o total de R$ 200 mil. O valor contratado gerou questionamentos.

Em julho de 2025, a Prefeitura de Espírito Santo do Turvo pagou por um show da mesma banda R$ 12,5 mil. Multiplicado por cinco (total de shows em Pirajuí), o valor é R$ 62,5 mil. A quantia que seria desembolsada pela Prefeitura de Pirajuí representa um montante mais de três vezes maior do que a banda recebeu por apresentação feita há sete meses, situação que fez com que o caso fosse informado ao MP.