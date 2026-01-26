26 de janeiro de 2026
Unimed Bauru deu início ao Programa Passo Firme 2026

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
André Sandeiro
André Sandeiro
Evento de abertura proporcionou uma experiência completa aos presentes
Evento de abertura proporcionou uma experiência completa aos presentes

A Unimed Bauru realizou no último sábado (24), o lançamento oficial do "Programa Passo Firme", reunindo participantes no Auditório do Centro de Diagnóstico Unimed (CDU) em prol da qualidade de vida na terceira idade. A ação marcou o início das atividades da iniciativa, que tem como foco principal a promoção do bem-estar e da saúde de idosos através da prática regular de exercícios físicos supervisionados.

O evento de abertura proporcionou uma experiência completa aos presentes, iniciando com um acolhimento caloroso e a apresentação técnica do projeto pelas profissionais responsáveis. Na sequência, o grupo participou das primeiras dinâmicas de atividades físicas e encerrou a manhã com um momento de integração social e sorteio de brindes, celebrando o início desta nova jornada de cuidado e movimento.


Fotos: André Sandeiro

Check-in Cidade – A Cidade Vê!

VEJA TODAS AS FOTOS ABAIXO

