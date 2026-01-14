Durante os meses de janeiro a março de 2026, a Unimed Bauru realizará uma pesquisa de satisfação junto a seus beneficiários. Em parceria com o Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente (IBRC), a aplicação do levantamento será feita por e-mail ou pelo link do IBRC: https://www.ibrc-pesquisas.com.br/pesquisas/web/loginCpf/282.

Para Marcus Vinícius Marques, presidente da Unimed Bauru, a pesquisa tem como objetivo “ouvir nossos clientes sobre o atendimento e o relacionamento com os beneficiários. Dessa forma, esperamos identificar pontos de melhoria e compreender como podemos aprimorar nossos serviços neste novo ano”.

O IBRC entrará em contato por e-mail com beneficiários selecionados para obter sua opinião sobre os serviços prestados pela Unimed Bauru. No momento, os participantes serão informados de que se trata de uma pesquisa de satisfação realizada pelo Instituto, com garantia de confidencialidade e preservação de seus dados.