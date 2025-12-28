Moser: São basicamente duas novas maneiras de estudar uma grande população de células. A primeira são as sondas de silício, que são circuitos elétricos muito pequenos, menores que um fio de cabelo, longos e finos, que podem ser colocados no cérebro. São tão pequenos que não danificam as células e é possível captar a atividade celular apenas com a sonda entre elas. E a outra abordagem é que existem (novos) microscópios que permitem ver as mudanças na atividade de milhares de células ao mesmo tempo. Claro, depois disso você passa a ter muitos dados (captados por esses apetrechos). E para ver padrões nessas informações, é preciso usar novas abordagens estatísticas. A inteligência artificial também pode ser usada para extrair padrões disso.

P: Há diversos vídeos na internet de pessoas esbarrando em paredes, caindo porque estão distraídas com o celular. Estamos fazendo mau uso das nossas células de localização?

Moser: Acho que o funcionamento do nosso cérebro depende do quanto o usamos. Em certo sentido, acho que você está certa. Uma grande mudança, por exemplo, nos últimos anos é que, quando se trata de navegação, todos usamos GPS. E muitas vezes não navegamos mais de maneira "normal". E houve muito debate sobre se isso afeta nossas habilidades de localização. Acho que sim, da mesma forma que, se você pensar no oposto, quando alguém navega ativamente, como pessoas que competem em florestas ou caminhando em montanhas, elas desenvolvem essas habilidades porque usam esse sentido, prestam atenção aos marcos certos e conseguem calcular o caminho.