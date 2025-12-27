A Igreja Católica realiza neste domingo (28) a missa de encerramento do Ano Santo de 2025: Jubileu da Esperança, em todo o País. Em Bauru, a celebração será realizada às 17h, na Catedral do Divino Espírito Santo, na Praça Rui Barbosa.

O Jubileu é realizado a cada 25 anos e é um tempo dedicado à renovação espiritual, à reconciliação e à vivência profunda da misericórdia divina, explica o padre Alex Augusto Manoel de Souza, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Assunção e assessor de Comunicação Social da Diocese de Bauru.

Inaugurado pelo Papa Francisco em 24 de dezembro de 2024, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, marca o início de um período de perdão, cura e esperança para toda a humanidade, acrescenta o padre. "O Ano Santo será encerrado com o fechamento das portas da Basílica, no dia 6 de janeiro pelo Papa Leão 14.