Bauru e região passam a contar com uma nova oportunidade de formação voltada à liderança. A Instituição Toledo de Ensino (ITE) e a FourC Bilingual Academy firmaram uma parceria que resultou no lançamento da pós-graduação Liderança e Gestão para uma Educação Inovadora, um curso lato sensu que propõe preparar líderes e gestores para os desafios contemporâneos da aprendizagem, da gestão e da inovação institucional.
A parceria com a FourC como referência em inovação educacional se soma à trajetória consolidada da Instituição Toledo de Ensino, que há 75 anos promove excelência no ensino superior e há mais de cinco décadas nos cursos de pós-graduação lato sensu.
Com 360 horas de duração, a pós-graduação tem início previsto para março de 2026, com aula inaugural conduzida por Sara Hughes, economista, empreendedora, educadora e fundadora do Instituto LideraJovem, da Scaffold Education e da FourC. O curso será oferecido em formato híbrido, com encontros presenciais e online (síncronos), realizados semanalmente, às sextas-feiras à noite e aos sábados pela manhã, possibilitando a conciliação com a rotina profissional dos participantes.
Para Sara Hughes, a formação de líderes exige uma abordagem que vá além dos modelos tradicionais de gestão. "As transformações tecnológicas acontecendo e as novas habilidades para o Século 21 exigem um novo estilo de liderança para tomadas de decisões com foco na comunicação e diálogos complexos. A gestão requer um olhar sistêmico e uma implementação de mudanças nos ambientes, processos e formação de pessoas. Os cenários são incertos porém, junto com os desafios veem uma possibilidade de criação e intraempreendedorismo para encontrar soluções desejáveis para nosso futuro", comentou.
Alexandre Toledo ainda pontua, que vivemos um tempo de profundas transformações sociais, tecnológicas e humanas. "A educação, mais do que nunca, é chamada a ir além da transmissão do conhecimento: precisamos formar líderes com visão estratégica, sensibilidade humana e capacidade de tomar decisões assertivas em cenários desafiadores".
MÓDULOS
Estruturado em módulos temáticos, o curso aborda temas centrais voltados para líderes corporativos, gestores de instituições de ensino e as Organizações da Sociedade Civil (OSC), abordando temas sobre cultura de pertencimento e bem-estar, inovação pedagógica, diagnóstico institucional, tomada de decisão estratégica e o uso da inteligência artificial, sustentabilidade institucional e gestão de projetos para transformação das organizações.
FOURC
O conhecimento que embasa a criação da pós-graduação tem origem na trajetória da fundadora, que atuou na indústria com mudanças tecnológicas e no desenvolvimento de colaboradores aptos para as exigências do presente e futuro. A necessidade de mudanças culturais, processos e formação fazem parte integral da inovação. Ao longo dos seus 17 anos, a FourC Bilingual Academy construiu uma trajetória consistente de inovação, agregando novos horizontes sobre a gestão de mudanças e liderança dos adultos envolvidos nas comunidades, diferenciais essenciais para promover novas escolhas e práticas alinhadas aos desafios do século 21.
A pós-graduação é uma ampliação das discussões sobre inovação na gestão e inspira as transformações via lideranças que criam ambientes que desenvolvam pessoas e soluções que impactam.
Ao longo do curso, os participantes também poderão vivenciar imersões presenciais na FourC Bilingual Academy, ampliando o contato com práticas inovadoras em ambientes educacionais reais. As imersões são opcionais e oferecidas como atividade complementar.
