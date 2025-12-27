Bauru e região passam a contar com uma nova oportunidade de formação voltada à liderança. A Instituição Toledo de Ensino (ITE) e a FourC Bilingual Academy firmaram uma parceria que resultou no lançamento da pós-graduação Liderança e Gestão para uma Educação Inovadora, um curso lato sensu que propõe preparar líderes e gestores para os desafios contemporâneos da aprendizagem, da gestão e da inovação institucional.

A parceria com a FourC como referência em inovação educacional se soma à trajetória consolidada da Instituição Toledo de Ensino, que há 75 anos promove excelência no ensino superior e há mais de cinco décadas nos cursos de pós-graduação lato sensu.

Com 360 horas de duração, a pós-graduação tem início previsto para março de 2026, com aula inaugural conduzida por Sara Hughes, economista, empreendedora, educadora e fundadora do Instituto LideraJovem, da Scaffold Education e da FourC. O curso será oferecido em formato híbrido, com encontros presenciais e online (síncronos), realizados semanalmente, às sextas-feiras à noite e aos sábados pela manhã, possibilitando a conciliação com a rotina profissional dos participantes.