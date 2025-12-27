A picareta é pontiaguda e usada para quebrar pedras e afofar terra. Tem uma cabeça de metal pontiaguda na ponta com um cabo de madeira, é usada na construção civil e agricultura conforme o terreno mais duro, pedregoso e até para cavoucar no gelo.
Na jardinagem a picareta prepara o terreno para termos belos jardins. O jardineiro joga as sementes para embelezar a primavera com suas flores, deixando-nos felizes. Mas, nem sempre, os canteiros floridos surgem depois de algumas semanas.
A picaretagem batendo na pedra, pode até levar à descoberta de um tesouro inesperado por acaso. Assim calcula o malandro, também chamado de “picareta”. Ele não se cansa de dar golpes nas pedras, pisos e paredes, ou melhor, nas pessoas bem-intencionadas. Quer obter vantagem de forma dissimulada e enganosa com golpes e trapaças, simulando trabalho.
NA CIÊNCIA
Na ciência existem descobertas brilhantes que, às vezes, são erroneamente chamadas de “ao acaso”, mas isto ocorre apenas com mentes preparadas. Elas captam as evidências do método científico que pode parecer acaso ou sorte, e se chama serendipidade.
Na formação dos dentes, nas futuras maxila e mandíbula, o embrião semeia alguns tipos de sementes, na forma de células-tronco, para gerarem os dentes decíduos e permanentes. Se os dentes florirem, ou melhor se formarem, ficarão lindos os sorrisos.
Se essas sementes não formarem dentes, morrem por necrose ou apoptose, essas células não ficam quiescentes. A pessoa terá ausência de alguns dentes, o que se chama de anodontia parcial, um tipo de agenesia dentária. Em algumas pessoas, nenhuma das sementes florescem nos campos da maxila e mandíbula, e ficam em qualquer dente na boca, uma situação chamada de anodontia total.
DEPOIS
Em crianças, bem que se poderia tentar estimular sementes resistentes a florir, para que formem dentes, mas são vários tipos diferentes de células que atuam em conjunto. É difícil encontrar este mediador que estimule a interação entre elas para formar dentes, ainda que tardios. Pesquisar isto, é sonhar e é preciso
sonhar para evoluir. Para estas células, vale o que disse o poeta: - Tem que sonhar juntos, porque sozinhas não se realiza sonho algum! Sonho que se sonha junto é realidade.
Nas pessoas que já tiveram dentes, o jardim floriu, estas células já foram usadas para formar os dentes decíduos e permanentes, não se tem mais a possibilidade de formar dentes, até porque maxila e mandíbula já passaram por “poucas e boas”.
Nas pessoas adultas desdentadas por cárie e doença periodontal, não se tem mediadores capazes de ressuscitar ou reencarnar estas células que já se foram. Se ficou alguma destas células, não se ficou o conjunto de vários tipos para se formar dentes, e nem as situações para que cresçam em um gel embrionário macio e cheio de nutrientes. O que se tem agora no lugar, é um osso duro, pouco vascularizado, que já inflamou e se refez várias vezes.
TRES REFLEXÕES FINAIS
1)- Gel, creme, enxagues de uso tópico, prometendo fazer voltar os dentes que se perderam por cárie e doença periodontal, não me fez lembrar o jardineiro que todo ano joga novas sementes, mas sim o oportunista que quer sucesso, glória e dinheiro fácil. Fazer aparecer flores de novo nos canteiros, requer novas sementes e adubos.
2)- No caso dos dentes em adultos que já os perderam, novas sementes não existem, nem novos conjuntos harmoniosos de células-tronco, e nem mesmo adubos como seriam os mediadores, e ainda mais, sem reconstruir um ambiente quase embrionário.
3)- Em fetos e crianças que não desenvolveram seus dentes, isto deve ser um sonho, mas em adultos que perderam seus dentes, passando um gel tópico na boca, aí já é picaretagem!