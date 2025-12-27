A picareta é pontiaguda e usada para quebrar pedras e afofar terra. Tem uma cabeça de metal pontiaguda na ponta com um cabo de madeira, é usada na construção civil e agricultura conforme o terreno mais duro, pedregoso e até para cavoucar no gelo.

Na jardinagem a picareta prepara o terreno para termos belos jardins. O jardineiro joga as sementes para embelezar a primavera com suas flores, deixando-nos felizes. Mas, nem sempre, os canteiros floridos surgem depois de algumas semanas.

A picaretagem batendo na pedra, pode até levar à descoberta de um tesouro inesperado por acaso. Assim calcula o malandro, também chamado de “picareta”. Ele não se cansa de dar golpes nas pedras, pisos e paredes, ou melhor, nas pessoas bem-intencionadas. Quer obter vantagem de forma dissimulada e enganosa com golpes e trapaças, simulando trabalho.