A famosa frase “não importa como começa e sim como termina” serve perfeitamente pra definir a temporada dos clubes mais importantes do futebol paulista na temporada 2025. Vamos analisar como foi o ano dos 4 grandes clubes de São Paulo, do nosso Noroeste e da grande sensação do Brasileirão, o Mirassol. Os times que foram bem ou terminaram o ano dando alegria pra sua torcida, os que ficaram na mesma e os que deixaram um gosto amargo ou de tristeza pro seu torcedor...

CORINTHIANS: não há como negar: nenhum torcedor do futebol brasileiro termina a temporada 2025 tão feliz quanto o fiel e louco corinthiano. Um ano completamente fora do normal. Uma confusão após a outra fora de campo. Crise financeira, Transferban, escândalo dos cartões corporativos (com compras absurdas), impeachment e tudo de ruim que se possa imaginar. Veio um título paulista sobre o maior rival com uma imagem antológica do Memphis subindo na bola. Talvez isso já contentasse a torcida. Mas a ultima partida do futebol brasileiro em 2025 trouxe o título da Copa do Brasil. Presença na fase de grupos da Libertadores, disputa da Supercopa e um pacotaço de dinheiro. Alma lavada e temporada com 2 títulos...

MIRASSOL: a maior e melhor surpresa do futebol paulista em 2025. O que fez o Mirassol foi gigantesco. De um time que entrou no Brasileirão como favoritaço ao rebaixamento e terminou como 4º colocado e na fase de grupos da Libertadores. Melhor posição de um estreante em Campeonato Brasileiro e mostrando o quanto é importante ter um projeto bem feito fora dos gramados...

Quem ficou na mesma em 2025...