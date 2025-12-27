A temporada dos times do futebol paulista em 2025...
A famosa frase “não importa como começa e sim como termina” serve perfeitamente pra definir a temporada dos clubes mais importantes do futebol paulista na temporada 2025. Vamos analisar como foi o ano dos 4 grandes clubes de São Paulo, do nosso Noroeste e da grande sensação do Brasileirão, o Mirassol. Os times que foram bem ou terminaram o ano dando alegria pra sua torcida, os que ficaram na mesma e os que deixaram um gosto amargo ou de tristeza pro seu torcedor...
Os times que terminam o ano em alta e dando alegria pra sua torcida...
CORINTHIANS: não há como negar: nenhum torcedor do futebol brasileiro termina a temporada 2025 tão feliz quanto o fiel e louco corinthiano. Um ano completamente fora do normal. Uma confusão após a outra fora de campo. Crise financeira, Transferban, escândalo dos cartões corporativos (com compras absurdas), impeachment e tudo de ruim que se possa imaginar. Veio um título paulista sobre o maior rival com uma imagem antológica do Memphis subindo na bola. Talvez isso já contentasse a torcida. Mas a ultima partida do futebol brasileiro em 2025 trouxe o título da Copa do Brasil. Presença na fase de grupos da Libertadores, disputa da Supercopa e um pacotaço de dinheiro. Alma lavada e temporada com 2 títulos...
MIRASSOL: a maior e melhor surpresa do futebol paulista em 2025. O que fez o Mirassol foi gigantesco. De um time que entrou no Brasileirão como favoritaço ao rebaixamento e terminou como 4º colocado e na fase de grupos da Libertadores. Melhor posição de um estreante em Campeonato Brasileiro e mostrando o quanto é importante ter um projeto bem feito fora dos gramados...
Quem ficou na mesma em 2025...
SANTOS: não dá pra dizer que o torcedor santista terminou o ano feliz. Aliviado talvez seja a palavra mais adequada. Escapar do rebaixamento e jogar a Sula em 2026 foram as conquistas. Poderia ser pior...
NOROESTE: o torcedor noroestino considerou a permanência no Paulistão e o anúncio do novo Complexo Esportivo como as boas notícias de 2025. A organização financeira e uma Comissão Técnica trabalhando desde setembro pra disputa do Paulistão trazem a esperança de um 2026 ainda melhor...
Os que deixaram as torcidas decepcionadas...
PALMEIRAS: há quem diga que 3 vices no ano (Paulistão, Libertadores e Brasileirão) mostram que o trabalho foi bom. Mas pro torcedor palmeirense, que viu o clube investir mais de 700 milhões de reais em contratações, o ano foi amargo. Faltou um título...
SÃO PAULO: sem dúvida alguma o torcedor tricolor é o mais triste nesse final de 2025. Resultados pífios dentro de campo e uma situação financeira caótica. Precisa mudar muito pra voltar a ser “soberano”...
Momento “Feliz Natal”
O SALVE de hoje é de um FELIZ NATAL pra todos. E que 2026 seja um ano abençoado!
