CORRIDA SOLIDÁRIA

1ª Aoki Run entrega parquinho a crianças de comunidade em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
1ª Aoki Run/Divulgação
Daniel Tiburcio, o Tiba, gerente de vendas da Aoki, no novo parquinho do Piquete
A 1ª Corrida Solidária Aoki Run! – Juntos pelo Bem, realizada no dia 26 de outubro, em Bauru, promoveu, no último final de semana, aquele que foi, na verdade, o grande objetivo do evento esportivo: construir e entregar um playground para crianças e uma academia ao ar livre para adultos e idosos da comunidade do Piquete, na região do Fortunato Rocha Lima. A corrida, com percursos de 5 e 10 quilômetros, foi promovida pela Aoki Concessionária Mercedes-Benz, em parceria com a empresa especializada Sujo de Barro. O Jornal da Cidade e o JCNET foram apoiadores de mídia.

As largadas com mais de 600 participantes ocorreram, à época, na avenida Alonso Campoi Padilha, 18-15, na região do Fortunato Rocha Lima, via paralela à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), que liga Bauru a Marília. A corrida trouxe visibilidade para aquela região.

De acordo com Daniel Tiburcio, o Tiba, gerente de vendas da Aoki, a empresa mantém, desde a sua inauguração em Bauru, em 2013, o compromisso de realizar ações sociais voltadas aos moradores da comunidade do Piquete, localizada nas proximidades da concessionária.

“Conforme foi o nosso objetivo, a renda arrecadada com a corrida foi destinada à construção do playground e dos equipamentos da academia. Sempre notávamos as crianças com tempo ocioso, brincando nas ruas aqui no Piquete, correndo o risco de serem atropeladas. A ideia do playground surgiu do desejo de vê-las se divertindo com segurança. E o projeto para os adultos vem somar, oferecendo opções de lazer e bem-estar para toda a comunidade”, destacou Tiba.

A inauguração da novidade contou com mais de 100 crianças e diversas atividades, como brincadeiras com equipe de recreação, pintura de rosto, cachorro-quente, refrigerante, algodão-doce e sorvete, além da participação do Papai Noel.

As crianças estreando o novo brinquedo
Atividade reuniu mais de 100 crianças
Aparelhos novos, da academia ao ar livre
