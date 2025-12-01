A 1ª Corrida Solidária Aoki Run! – Juntos pelo Bem, realizada no dia 26 de outubro, em Bauru, promoveu, no último final de semana, aquele que foi, na verdade, o grande objetivo do evento esportivo: construir e entregar um playground para crianças e uma academia ao ar livre para adultos e idosos da comunidade do Piquete, na região do Fortunato Rocha Lima. A corrida, com percursos de 5 e 10 quilômetros, foi promovida pela Aoki Concessionária Mercedes-Benz, em parceria com a empresa especializada Sujo de Barro. O Jornal da Cidade e o JCNET foram apoiadores de mídia.

As largadas com mais de 600 participantes ocorreram, à época, na avenida Alonso Campoi Padilha, 18-15, na região do Fortunato Rocha Lima, via paralela à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), que liga Bauru a Marília. A corrida trouxe visibilidade para aquela região.

De acordo com Daniel Tiburcio, o Tiba, gerente de vendas da Aoki, a empresa mantém, desde a sua inauguração em Bauru, em 2013, o compromisso de realizar ações sociais voltadas aos moradores da comunidade do Piquete, localizada nas proximidades da concessionária.