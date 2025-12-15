Na noite desta segunda-feira (15), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit venceu a terceira partida seguida pelo NBB Caixa. A vítima da vez foi o Pato Basquete, superado pelo Dragão pelo placar de 69 x 61, em duelo disputado no ginásio do Sesi, na cidade de Pato Branco (PR).
Apesar da vantagem de oito pontos no marcador, o confronto foi marcado pelo equilíbrio, com o time bauruense vencendo todas as parciais por diferenças pequenas (15 x 13, 16 x 15, 17 x 15 e 21 x 18). A solidez defensiva ajuda a explicar a vitória: os comandados de Jaú forçaram 18 erros da equipe mandante, com direito a sete roubos de bola.
No ataque, quem chamou a responsabilidade foi o trio formado pelo ala Santiago Materan (16 pontos e cinco rebotes), pelo pivô Andrezão (15 pontos e 10 rebotes) e pelo armador Dontrell Brite (12 pontos, cinco rebotes e sete assistências). Pelo lado paranaense, o cestinha foi o ala norte-americano Horton, autor de 18 pontos.
Agora é clássico
Com o resultado, Bauru permanece na 11ª colocação do nacional, mas agora com 50% de aproveitamento (oito vitórias e oito derrotas). O Pato ocupa o 15º lugar, com apenas quatro triunfos em 15 rodadas.
O Dragão ainda tem três jogos para encerrar o 1º turno antes da virada do ano. E o primeiro deles será o clássico contra o Sesi Franca, no próximo sábado (20), às 17h, no ginásio Pedrocão. Depois, no dia 22, será a vez de receber o Conta Simples/Rio Claro. Por fim, o último confronto de 2025, contra o Caixa/Brasília, também em casa, no dia de 29.