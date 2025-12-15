Na noite desta segunda-feira (15), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit venceu a terceira partida seguida pelo NBB Caixa. A vítima da vez foi o Pato Basquete, superado pelo Dragão pelo placar de 69 x 61, em duelo disputado no ginásio do Sesi, na cidade de Pato Branco (PR).

Apesar da vantagem de oito pontos no marcador, o confronto foi marcado pelo equilíbrio, com o time bauruense vencendo todas as parciais por diferenças pequenas (15 x 13, 16 x 15, 17 x 15 e 21 x 18). A solidez defensiva ajuda a explicar a vitória: os comandados de Jaú forçaram 18 erros da equipe mandante, com direito a sete roubos de bola.

No ataque, quem chamou a responsabilidade foi o trio formado pelo ala Santiago Materan (16 pontos e cinco rebotes), pelo pivô Andrezão (15 pontos e 10 rebotes) e pelo armador Dontrell Brite (12 pontos, cinco rebotes e sete assistências). Pelo lado paranaense, o cestinha foi o ala norte-americano Horton, autor de 18 pontos.

Agora é clássico