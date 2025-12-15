A estátua da unidade da Havan em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), foi derrubada pela intensidade dos ventos com mais de 90 km/h que atingiram a localidade, na tarde desta segunda-feirta (15).

A estrutura, instalada em frente à loja da rede varejista, não resistiu às rajadas fortes registradas e acabou caindo, chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local. Ninguém se feriu.

A estrutura possui 35 metros de altura total, entre a base e a escultura. A parte que cedeu foi a da estátua, com 24 metros de altura.

Havan se manifesta