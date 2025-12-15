A estátua da unidade da Havan em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), foi derrubada pela intensidade dos ventos com mais de 90 km/h que atingiram a localidade, na tarde desta segunda-feirta (15).
A estrutura, instalada em frente à loja da rede varejista, não resistiu às rajadas fortes registradas e acabou caindo, chamando a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local. Ninguém se feriu.
A estrutura possui 35 metros de altura total, entre a base e a escultura. A parte que cedeu foi a da estátua, com 24 metros de altura.
Havan se manifesta
"A Havan informa que a Estátua da Liberdade da megaloja de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, caiu na tarde desta segunda-feira, 15, em decorrência de fortes rajadas de vento que causaram danos e prejuízos em toda região. Na ocasião, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia emitido alerta vermelho, com registro de ventos superiores a 90 km/h. Não houve feridos e danos a terceiros. A área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura. A Estátua da Liberdade possui 35 metros de altura total. A parte que cedeu foi exclusivamente a estátua, com 24 metros de altura. A Havan esclarece que todas as suas estátuas contam com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que, em Guaíba, a estrutura estava instalada desde a inauguração da megaloja, em 2020. A empresa reforça que a prioridade é a segurança de clientes, colaboradores e da comunidade. Será realizada uma vistoria técnica para apurar as causas do incidente e definir as próximas medidas."