O jogador argentino Manuel Armoa Morel, 23, afirmou que foi chamado de macaco por um torcedor do Sesi Bauru, em jogo realizado na Arena Paulo Skaf, em Bauru, na noite deste sábado (13). Ele registrou boletim de ocorrência.

O ponteiro do Vôlei Guarulhos contou ter sido atacado logo depois da derrota para o Sesi, por 3 sets a 2, pela Superliga, quando um homem teria começado a gritar: "mono [macaco] chora, mono chora".

Segundo nota emitida pelo Sesi Bauru, se for confirmado o envolvimento do torcedor no caso de racismo, ele será banido de jogos e impedido de acessar qualquer unidade ou evento da entidade. “O Sesi-SP está à disposição das autoridades policiais para colaborar com os esclarecimentos necessários", destaca a nota.