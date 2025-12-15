A edição 2025 do HaBaWaBa Brasil, maior festival de polo aquático infantil da América Latina, chegou ao fim, ontem (14/12), após 5 dias, consolidando-se como uma das principais vitrines da modalidade no continente.
Realizado pela Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), entidade organizadora do evento desde 2020 com autorização da Waterpolo Development, proprietária da marca, o festival apresentou, neste ano, números expressivos, alto nível técnico e um ambiente marcado por integração, aprendizado e espírito esportivo.
Chancelado pela World Aquatics, Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos (CBDA), Federação Aquática Paulista (FAP) e Liga Brasileira de Polo Aquático, o evento contou com apoio da Unimed Bauru, Sociedade Hípica de Bauru, e Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
Ao todo, o HaBaWaBa Brasil 2025 contou com 76 equipes, sendo 25 na categoria sub-11 e 51 na sub-13, incluindo 11 times exclusivamente femininos, que tiveram premiação específica. O evento reuniu 1.064 atletas e 228 técnicos, com representantes de diversas regiões do Brasil e também da Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai, confirmando o caráter internacional da competição. Atualmente, o HaBaWaBa Brasil já é considerado o segundo maior evento da franquia no mundo, atrás apenas da edição italiana, berço da marca.
Time ABDA Warriors, o principal do clube, conquistou troféu de campeão da Série Ouro Sub-13 pela sexta vez (Foto: Renan Oliveira/Foco Radical)
Destaque para a anfitriã ABDA
Além da organização, a ABDA teve participação de destaque dentro das piscinas. Em 2025, os times da entidade usaram nomes inspirados em franquias da NBA, reforçando a identidade criativa do projeto e conquistando importantes resultados.
Na categoria sub-11, o time ABDA Lakers sagrou-se campeão da Série Ouro, enquanto o ABDA Dallas Mavericks ficou com o bronze na Série Prata. Já a equipe ABDA Dream encerrou sua campanha na 4ª colocação da Série Rock Pop.
Time ABDA Lakers conquistou o título da Série Ouro Sub-11 (Foto: Renan Oliveira/Foco Radical)
Na categoria sub-13, o título da Série Ouro ficou com o ABDA Warriors, time principal da entidade, que conquistou o 1º lugar pelo sexto ano seguido. O ABDA Bulls na 4ª posição na mesma série. O time ABDA Heat garantiu o 3º lugar na Série Prata e, no Feminino, , torneio que teve premiação exclusiva neste ano, a ABDA Liberty conquistou o 1º lugar. O Troféu Fair Play foi entregue à ABDA Sky, reforçando o compromisso da associação com os valores educativos do esporte.
Time ABDA Liberty foi campeão feminino da categoria Sub-13 (Foto: Renan Oliveira/Foco Radical)
Clubes tradicionais em destaque
Entre os clubes participantes, o SESI, que esteve na disputa ao todo com 20 times de suas seis unidades, e Club Athletico Paulistano tiveram campanhas consistentes e múltiplos pódios.
O SESI conquistou 1º e 2º lugares na Série Prata sub-11 (SESI Jundiaí e SESI Mogi) e o título da Série Rock Pop sub-11 (SESI Ribeirão Feminino). Na categoria sub-13, o SESI ficou em 2º lugar na Série Ouro (SESI Ribeirão) e 3º lugar no Feminino (SESI Jundiaí).
O Paulistano também figurou em pódios relevantes, com o vice-campeonato na Série Ouro sub-11 e 3º lugar na Série Ouro sub-13.
Clube Internacional de Regatas, Clube Jundiaiense e Esporte Clube Pinheiros, entidades nacionais tradicionais, e os projetos sociais Rio Aquatics e Nova Geração também conquistaram vagas nos pódios.
Times estrangeiros ainda figuraram entre os campeões. Na Série Rock Pop sub-11, Campo de Marte (Peru) ficou em 2º lugar e Stadio Italiano (Chile), em 3º. Na Rock Pop sub-13, a final foi um confronto entre clubes da Colômbia, no qual o time Copacabana venceu o Club Deportivo Belén Delta.
Muito além das competições
Durante os cinco dias de evento, foram realizados mais de 320 jogos, além de uma programação paralela voltada à formação integral dos atletas. O HaBaWaBa Brasil 2025 ofereceu clínicas de capoeira, jiu-jitsu, ioiô e robótica, além de exposição do Corpo de Bombeiros, proporcionando experiências educativas e culturais. Os técnicos participaram de palestra com Matheus Louro, com o tema “Como Construir Atletas Mentalmente Fortes”.
Ao unir competição, educação e integração internacional, o HaBaWaBa Brasil segue cumprindo seu papel de fomentar a base do polo aquático, formando atletas, técnicos e cidadãos, além de consolidar o Brasil como uma das referências no desenvolvimento da modalidade na América Latina.
A ABDA é um projeto sem fins lucrativos mantido pela Zopone Engenharia e Comércio LTDA e apoiado pela Z-Incorporações. A ABDA está certificada junto ao Ministério do Esporte para captação de recursos via Lei de Incentivo ao Esporte e conta com o auxílio dos parceiros Confiança Supermercados, Cart, Unimed Bauru, Semel e Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).