A edição 2025 do HaBaWaBa Brasil, maior festival de polo aquático infantil da América Latina, chegou ao fim, ontem (14/12), após 5 dias, consolidando-se como uma das principais vitrines da modalidade no continente.

Realizado pela Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA), entidade organizadora do evento desde 2020 com autorização da Waterpolo Development, proprietária da marca, o festival apresentou, neste ano, números expressivos, alto nível técnico e um ambiente marcado por integração, aprendizado e espírito esportivo.

Chancelado pela World Aquatics, Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos (CBDA), Federação Aquática Paulista (FAP) e Liga Brasileira de Polo Aquático, o evento contou com apoio da Unimed Bauru, Sociedade Hípica de Bauru, e Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.