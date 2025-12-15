Dezembro de 2025 está apenas na metade e já figura entre os mais chuvosos da série histórica do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Em 14 dias, o órgão registrou acumulado de 303 milímetros de água, um dos maiores em 24 anos. E a previsão é de mais chuva nos próximos dias, devido à aproximação de uma nova frente fria.
Para efeito comparativo, o volume só foi maior em 2022 (339,9 milímetros), em 2020 (467,7 milímetros) e em 2009 (319,5 milímetros).
Nova frente fria
Nesta terça-feira (16), o tempo segue instável no Estado de São Paulo, com céu parcialmente nublado a nublado e áreas de chuva isoladas, inclusive na região de Bauru. No decorrer do dia, as instabilidades serão reforçadas pela chegada de uma frente fria, que poderá causar chuvas com trovoadas isoladas e descargas elétricas ocasionais em várias regiões do Estado. As temperaturas devem apresentar leve declínio.
Para quarta-feira (17) e quinta-feira (18), a frente fria se afasta do Estado de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. Com isso, a condição de estabilidade retorna em boa parte do território paulista, com céu parcialmente nublado e sem chuva em várias regiões, devido à entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal. A exceção fica para as faixas norte e leste, onde ainda podem ocorrer eventos de chuva isolada. As temperaturas voltam a subir nesse período.
