15 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
NOVA FRENTE FRIA

Dezembro em Bauru está entre os mais chuvosos em 24 anos

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução redes sociais
Vários pontos da cidade registraram alagamentos no final de semana
Vários pontos da cidade registraram alagamentos no final de semana

Dezembro de 2025 está apenas na metade e já figura entre os mais chuvosos da série histórica do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Em 14 dias, o órgão registrou acumulado de 303 milímetros de água, um dos maiores em 24 anos. E a previsão é de mais chuva nos próximos dias, devido à aproximação de uma nova frente fria.

Para efeito comparativo, o volume só foi maior em 2022 (339,9 milímetros), em 2020 (467,7 milímetros) e em 2009 (319,5 milímetros).

Nova frente fria

Nesta terça-feira (16), o tempo segue instável no Estado de São Paulo, com céu parcialmente nublado a nublado e áreas de chuva isoladas, inclusive na região de Bauru. No decorrer do dia, as instabilidades serão reforçadas pela chegada de uma frente fria, que poderá causar chuvas com trovoadas isoladas e descargas elétricas ocasionais em várias regiões do Estado. As temperaturas devem apresentar leve declínio.

Para quarta-feira (17) e quinta-feira (18), a frente fria se afasta do Estado de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro. Com isso, a condição de estabilidade retorna em boa parte do território paulista, com céu parcialmente nublado e sem chuva em várias regiões, devido à entrada de um sistema de alta pressão pós-frontal. A exceção fica para as faixas norte e leste, onde ainda podem ocorrer eventos de chuva isolada. As temperaturas voltam a subir nesse período.

LEIA TAMBÉM
Antes de morrer na enchente, “Seo Zé” salva animais em Bauru

Carros perdem placas na chuva e populares criam “cemitério”

Alta turbidez do Rio Batalha obriga DAE a reduzir produção

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários