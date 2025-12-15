O Departamento de Água e Esgoto (DAE) informa que, devido ao elevado volume de chuva recente, houve um aumento significativo na turbidez (partículas em suspensão) da água bruta do Rio Batalha. Para garantir a manutenção dos padrões de qualidade e potabilidade da água distribuída à população, a autarquia precisou reduzir a capacidade de produção da Estação de Tratamento de Água (ETA).

Com a ETA operando em vazão reduzida, o DAE seguirá o cronograma de rodízio vigente até que a qualidade da água do Rio Batalha se normalize. Desta forma, o abastecimento encontra-se suspenso nesta segunda-feira (15) no Grupo 2 (Vila Alto Paraíso, Vila Falcão, Vila Industrial e adjacências). A situação é temporária e a expectativa é de melhora gradativa na qualidade do rio, a depender da estabilização das chuvas no manancial.



O DAE solicita a compreensão da população e recomenda o consumo consciente da água potável. Em casos urgentes de falta de água, os consumidores devem entrar em contato pelo telefone 0800 771 0195, disponível para chamadas de fixos e celulares todos os dias, inclusive domingos e feriados.