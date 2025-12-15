15 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
LÁPIDES NO TRÂNSITO

Carros perdem placas na chuva e populares criam “cemitério”

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução Aqui Agora Bauru
Placas recolhidas após caírem de veículos no entorno da rotatória da Comendador
Placas recolhidas após caírem de veículos no entorno da rotatória da Comendador

Uma foto de uma espécie de ‘cemitério de placas de carros’ na região da rotatória da avenida Comendador José da Silva Martha, em Bauru, circulou nas redes sociais, após a forte chuva registrada neste domingo (15). Pela imagem, por conta do alagamento entre a via e a José Vicente Aiello, ao menos seis veículos seguiram sem o respectivo emplacamento, recolhido por alguém que fincou as placas na terra, simbolizando lápides.

Neste domingo, conforme o JCNET noticiou, o pluviômetro do IPMet/Unesp registrou 77,5 milímetros de chuva na região das Chácaras Bauruenses. Em dezembro, o acumulado já ultrapassa 303 milímetros.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários