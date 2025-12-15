Uma foto de uma espécie de ‘cemitério de placas de carros’ na região da rotatória da avenida Comendador José da Silva Martha, em Bauru, circulou nas redes sociais, após a forte chuva registrada neste domingo (15). Pela imagem, por conta do alagamento entre a via e a José Vicente Aiello, ao menos seis veículos seguiram sem o respectivo emplacamento, recolhido por alguém que fincou as placas na terra, simbolizando lápides.

Neste domingo, conforme o JCNET noticiou, o pluviômetro do IPMet/Unesp registrou 77,5 milímetros de chuva na região das Chácaras Bauruenses. Em dezembro, o acumulado já ultrapassa 303 milímetros.