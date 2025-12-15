A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.

Analista de Operações – Subsídios (3 vagas)

Analista de RH (1 vaga)

Assistente Administrativo (1 vaga)

Auxiliar Administrativo (3 vagas)

Auxiliar de almoxarifado (1 vaga)

Auxiliar de estoque (1 vaga)

Auxiliar de limpeza (9 vagas)

Auxiliar de loja (1 vaga)

Auxiliar de Produção de móveis – juncador (1 vaga)

Auxiliar de Recursos Humanos (1 vaga)

Auxiliar de soldador/mig-mag – soldagem de alumínio (1 vaga)

Cortador(a) (1 vaga)

Costureira(o)/tapeceira(o) de almofadas e estofados (1 vaga)

Embalador rural (1 vaga)

Estágio Engenharia de Produção (1 vaga)

Estágio RH (1 vaga)

Faxina (1 vaga)

Gerente de loja – Boulevard Shopping (1 vaga)

Marceneiro/auxiliar de marceneiro (1 vaga)

Monitor para cuidados com cachorros (1 vaga)

Montador mecânico (2 vagas)

Motorista de veículos leves (2 vagas)

Motorista particular (1 vaga)

Nutricionista (1 vaga)

Operador de centro de usinagem (2 vagas)

Operador de empilhadeira (9 vagas)

Operador e programador de torno CNC (2 vagas)

Professor(a) de inglês (3 vagas)

Recepcionista – loja de provedor de internet (1 vaga)

SDR – Sales Development Representative (1 vaga)

Serralheiro/soldador (1 vaga)

Técnico de Enfermagem – clínica de cirurgia plástica (1 vaga)

Vendedor (2 vagas)

Vendedora atendente (1 vaga)

Zelador (2 vagas)

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/