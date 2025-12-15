Poucos atletas do basquete nacional podem se orgulhar de uma carreira tão consistente e marcada por feitos históricos quanto Alex Garcia. Aos 45 anos, o ala/armador do Bauru Basket alcançou, na noite da última sexta-feira (12), em partida diante da equipe do Mogi, duas marcas raríssimas no Novo Basquete Brasil (NBB): disputou seu 600º jogo na história da competição e ultrapassou a marca de 9 mil pontos em todas as edições do campeonato. Conquistas que não apenas reforçam sua longevidade, mas também o colocam entre os maiores nomes do esporte no País, ao lado de Shamell, líder histórico ainda em atividade com 9.567 pontos, e de Marquinhos, já aposentado, com 9.202.
Natural de Orlândia, Interior de São Paulo, Alex Garcia é atualmente líder em número de jogos do NBB e ocupa a terceira posição no ranking de maiores pontuadores da competição. Esta temporada marca sua 11ª participação no Bauru Basket, clube no qual se tornou capitão e referência de liderança, garra e exemplo para jovens atletas.
A trajetória do “Brabo”, como é carinhosamente conhecido, é marcada por experiências internacionais e pelo reconhecimento no cenário mundial. Antes de consolidar sua carreira no Brasil, Alex defendeu as cores do San Antonio Spurs e do New Orleans Hornets, na NBA, e também atuou na principal competição de clubes da Europa, a Euroliga. No cenário nacional, passou por clubes importantes, como Brasília, onde atuou por seis temporadas, conquistou títulos e foi eleito quatro vezes melhor ala do NBB. Defendeu o Minas por uma temporada.
Versatilidade
Além do sucesso em clubes, Alex Garcia é um dos principais nomes da seleção brasileira no século 21. Entre 2001 e 2021, defendeu o País em duas Olimpíadas, cinco Copas do Mundo e dois Jogos Pan-Americanos, deixando sua marca como um jogador versátil, forte defensivamente e líder dentro e fora das quadras.
O capitão do Bauru Basket comentou sobre a importância de atingir a marca de 600 jogos no NBB.
"Não tem como não passar um filme na cabeça. Eu olho para trás e lembro da primeira edição do NBB: outra época, outra realidade do basquete brasileiro, outra geração de jogadores. Muita coisa mudou, mas estar aqui ainda, jogando em alto nível, me deixa muito feliz. Os 600 jogos são uma marca simbólica. Sei que alguns jogadores também estão prestes a batê-la, mas ser o primeiro é muito especial pra mim. O pessoal brinca que eu sou fominha, que gosto de jogar sempre. Então eu espero que esse número ainda cresça bastante no principal campeonato do País", comentou.
Sobre alcançar a marca de 9 mil pontos, Alex destacou a emoção de entrar em um hall seleto de cestinhas e a relevância de manter o foco no coletivo.
"É outra marca muito expressiva. Lembro quando cheguei aos 8 mil pontos na temporada retrasada, e a gente sempre fica naquela expectativa. Claro que o foco é jogar bem para o time vencer, para que o coletivo seja sempre a prioridade. Mas colaborar na pontuação e ajudar o time a ganhar também é muito bacana, esse é o grande foco do jogo. Sei que estou ao lado de grandes atletas, cestinhas natos, então entrar nesse hall dos 9 mil pontos é um orgulho enorme. Meu jogo, especialmente agora no fim da carreira, tem funções mais amplas: armo, ajudo na defesa, sempre tive um papel defensivo muito forte. Então, continuar colocando a bola na cesta, mesmo com todas essas funções, é algo que me deixa muito feliz. Espero seguir quebrando recordes e, quem sabe, alçar voos ainda maioes", diz.
A longevidade de Alex Garcia é outro ponto que impressiona. O ala reflete sobre a experiência de ter enfrentado e jogado com diferentes gerações de atletas.
"Uma das coisas mais legais é olhar pra trás e ver que enfrentei diferentes gerações. Por exempl,: joguei contra o Paulão Meindl e com o Léo Mendeil; joguei com e contra o Raul Pai e o Raulzinho; joguei com e contra o Mãozinha e o Mãozão, seu pai. É muito especial atravessar tudo isso. Muitas vezes alguns jogadores comentam que cresceram me assistindo e hoje estão me marcando. Essa longevidade, saber que tenho saúde para jogar bem aos 45 anos, é o que me motiva a continuar sendo referência, entrando em quadra com o mesmo gás e a mesma vontade que eu tinha lá atrás, quando era moleque", destaca.
Entrega
O jogador também enfatiza a dedicação e entrega como pilares de sua carreira. "Agora, em relação aos números, fico muito feliz pela minha carreira. A dedicação, a entrega, doar 100% toda vez nos jogos... Eu acho que isso é a cara do Alex. Só posso agradecer ao basquete por tudo o que venho vivendo com ele", finaliza.
O feito de Alex Garcia vai além dos números. Ele simboliza resistência, profissionalismo e paixão pelo esporte, consolidando um legado que inspira atletas e fãs do basquete. Com 600 partidas e 9 mil pontos, o “Brabo” deixa não apenas registros estatísticos, mas uma história de liderança, garra e excelência que atravessa gerações e será lembrada por muito tempo no cenário nacional.