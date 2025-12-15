

Poucos atletas do basquete nacional podem se orgulhar de uma carreira tão consistente e marcada por feitos históricos quanto Alex Garcia. Aos 45 anos, o ala/armador do Bauru Basket alcançou, na noite da última sexta-feira (12), em partida diante da equipe do Mogi, duas marcas raríssimas no Novo Basquete Brasil (NBB): disputou seu 600º jogo na história da competição e ultrapassou a marca de 9 mil pontos em todas as edições do campeonato. Conquistas que não apenas reforçam sua longevidade, mas também o colocam entre os maiores nomes do esporte no País, ao lado de Shamell, líder histórico ainda em atividade com 9.567 pontos, e de Marquinhos, já aposentado, com 9.202.

Natural de Orlândia, Interior de São Paulo, Alex Garcia é atualmente líder em número de jogos do NBB e ocupa a terceira posição no ranking de maiores pontuadores da competição. Esta temporada marca sua 11ª participação no Bauru Basket, clube no qual se tornou capitão e referência de liderança, garra e exemplo para jovens atletas.

A trajetória do “Brabo”, como é carinhosamente conhecido, é marcada por experiências internacionais e pelo reconhecimento no cenário mundial. Antes de consolidar sua carreira no Brasil, Alex defendeu as cores do San Antonio Spurs e do New Orleans Hornets, na NBA, e também atuou na principal competição de clubes da Europa, a Euroliga. No cenário nacional, passou por clubes importantes, como Brasília, onde atuou por seis temporadas, conquistou títulos e foi eleito quatro vezes melhor ala do NBB. Defendeu o Minas por uma temporada.



Versatilidade