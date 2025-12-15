Um grupo de vereadores da Câmara Municipal de Bauru se organizou no último final de semana para a instauração de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) visando apurar denúncias de desvio de bens inservíveis e sucatas pertencentes à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb). A iniciativa é da vereadora Estela Almagro (PT), que já tem nove assinaturas ao pedido (dela própria, Márcio Teixeira, Eduardo Borgo, Marcelo Afonso, José Roberto Segalla, Arnaldinho Ribeiro, Cabo Helinho, André Maldonado e Jr. Lokadora). Para ser instalada, a CEI precisa de, no mínimo, sete assinaturas.

A instalação da apuração deve ocorrer apenas na volta do recesso legislativo, em fevereiro. A sessão de hoje é a última do ano e nela será discutida como a CEI será encaminhada.

Segundo o documento, as denúncias estão relacionadas a fatos ocorridos após o forte vendaval registrado em 22 de setembro de 2025, que atingiu diversos pontos da cidade, causando a queda de árvores e semáforos, danos à rede elétrica e o destelhamento de imóveis públicos e residenciais. Entre os locais afetados está o Terminal Rodoviário “Dirço Durval dos Santos”, que passava por obras de reforma para reinauguração.