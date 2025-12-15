A Polícia Civil prendeu em flagrante, neste domingo (14), dois suspeitos de participação no latrocínio (roubo seguido de morte) de um homem, cujo corpo foi encontrado, na noite de sábado (13), em um terreno baldio no bairro Vila Assumpção, em Botucatu, conforme o JNET divulgou.
Segundo informações do site Acontece Botucatu, o boletim de ocorrência informa que a vítima teria sido rendida após marcar um encontro com os autores do crime. Durante a ação, ela foi amarrada, colocada no porta-malas do próprio veículo e forçada a realizar transferências bancárias por meio de Pix.
Em determinado momento, houve uma luta corporal dentro do automóvel, e a vítima ficou desacordada. Os suspeitos afirmaram à polícia que abandonaram o homem em um terreno baldio e fugiram com o carro, alegando não saber que ele já estava morto.
O corpo foi encontrado horas depois, com sinais evidentes de violência, incluindo ferimentos na cabeça e marcas no pescoço. Nas proximidades, a perícia localizou fragmentos de corda e panos que teriam sido usados como mordaça, além de objetos pessoais da vítima.
As investigações avançaram rapidamente com a análise de imagens de câmeras de segurança e dados do sistema Muralha Digital, que apontaram o trajeto do veículo roubado. O automóvel foi localizado em Pratânia, onde equipes das polícias Civil e Militar intensificaram as buscas até chegar aos suspeitos.
Durante a abordagem, ambos confessaram o crime. Foram apreendidas ferramentas pertencentes à vítima, algumas com vestígios de sangue, além de roupas utilizadas no dia do crime, aparelhos celulares e comprovantes das transferências bancárias, que foram anexados ao inquérito.
Os dois foram autuados em flagrante por latrocínio e a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva à Justiça. O caso segue sob investigação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu.