A Polícia Civil prendeu em flagrante, neste domingo (14), dois suspeitos de participação no latrocínio (roubo seguido de morte) de um homem, cujo corpo foi encontrado, na noite de sábado (13), em um terreno baldio no bairro Vila Assumpção, em Botucatu, conforme o JNET divulgou.

Segundo informações do site Acontece Botucatu, o boletim de ocorrência informa que a vítima teria sido rendida após marcar um encontro com os autores do crime. Durante a ação, ela foi amarrada, colocada no porta-malas do próprio veículo e forçada a realizar transferências bancárias por meio de Pix.

Em determinado momento, houve uma luta corporal dentro do automóvel, e a vítima ficou desacordada. Os suspeitos afirmaram à polícia que abandonaram o homem em um terreno baldio e fugiram com o carro, alegando não saber que ele já estava morto.