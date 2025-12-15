O Programa de Recuperação Fiscal (Refis) da Prefeitura de Bauru, batizado de ‘Desconto Legal’, já garantiu quase R$ 26 milhões aos cofres públicos ao permitir a renegociação de dívidas vencidas de contribuintes com o município. O balanço final foi divulgado após o encerramento da iniciativa, no dia 30 de novembro. Outros R$ 12,64 milhões estão previstos via parcelmento.

Ao longo do programa, realizado entre agosto e novembro, foram registradas 4.680 adesões, sendo 3.388 para pagamento à vista e 1.292 parceladas, informa a assessoria de imprensa. Os pagamentos à vista renderam R$ 24,75 milhões, enquanto os parcelamentos somaram R$ 13,78 milhões negociados, com R$ 1,14 milhão já recolhido na primeira parcela.

Com isso, a arrecadação imediata do Refis chegou a R$ 25,89 milhões, considerando os valores quitados à vista e as entradas dos acordos parcelados. O restante deverá ser pago ao longo dos próximos meses pelos contribuintes que optaram pelo parcelamento.