Um homem suspeito de estuprar uma idosa de 68 anos, diagnosticada com Alzheimer e demência, foi preso neste domingo (14), durante uma operação integrada realizada em Botucatu. A ação envolveu policiais civis do Plantão da Seccional, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e a Guarda Civil Municipal. As informações são do site Acontece Botucatu.

A investigação começou após familiares da vítima procurarem a polícia, relatando que a idosa teria sofrido violência sexual na tarde da última sexta-feira (12). Em razão do comprometimento cognitivo da mulher, as filhas decidiram instalar câmeras de monitoramento na residência, que registraram a entrada de um desconhecido e o momento do abuso.

Diante da denúncia, a DDM foi acionada e iniciou diligências imediatas para apurar o caso. As imagens e demais elementos colhidos permitiram a rápida identificação do suspeito e subsidiaram o pedido de prisão preventiva.