O psicólogo Arnaldo Vicente lança nesta semana o livro “Muito Além do Que Você Pensa, Sente e Faz”, que propõe um percurso prático e reflexivo para quem deseja mudar a própria realidade a partir da compreensão de como pensamentos influenciam emoções e comportamentos, com base em conceitos da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), Mindfulness e Psicologia Positiva.

No livro, o autor defende que os pensamentos funcionam como “óculos invisíveis” pelos quais as pessoas interpretam o mundo, muitas vezes de forma distorcida, o que impacta diretamente decisões, sentimentos e atitudes. A partir dessa premissa, Vicente mostra que não são os fatos em si que geram sofrimento, mas a maneira como são interpretados.

Ao identificar e substituir essas “lentes mentais”, o leitor pode romper ciclos negativos e desenvolver respostas mais conscientes e funcionais diante das situações cotidianas. Com linguagem acessível e exercícios práticos, a obra convida o leitor a registrar emoções intensas, reconhecer pensamentos automáticos e reformulá-los de forma mais construtiva. O psicólogo também aborda crenças enraizadas, muitas vezes formadas na infância, que seguem moldando a forma de lidar com desafios e relacionamentos.