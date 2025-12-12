O Sesi Vôlei Bauru terá mais um desafio na reta final do primeiro turno da Superliga 25-26. O time bauruense enfrenta o Gerdau Minas, atual vice-líder da competição, fora de casa nesta sexta-feira, 12. A partida, válida pela décima rodada, começa às 18h30, na Arena UniBH, com transmissão da Volleyball World TV.

Na última rodada, o Sesi Vôlei Bauru fez um grande jogo diante do invicto Sesc RJ Flamengo, mas acabou superado em 3 sets a 2. O ponto somado pela derrota no tie break foi o suficiente para empatar com o Dentil Praia Clube em 18 pontos, e ultrapassar a equipe mineira no desempate por média de sets. A equipe de Bauru tem seis vitórias e três derrotas e, em caso de vitória, pode ultrapassar o Osasco São Cristóvão Saúde (3º, com 19 pontos) que enfrenta o Dentil Praia Clube.

O Gerdau Minas chega como vice-líder, tendo 23 pontos em oito vitórias e uma derrota, com triunfo na última rodada contra o Osasco São Cristóvão Saúde em 3 sets a 2.