O Sesi Vôlei Bauru terá mais um desafio na reta final do primeiro turno da Superliga 25-26. O time bauruense enfrenta o Gerdau Minas, atual vice-líder da competição, fora de casa nesta sexta-feira, 12. A partida, válida pela décima rodada, começa às 18h30, na Arena UniBH, com transmissão da Volleyball World TV.
Na última rodada, o Sesi Vôlei Bauru fez um grande jogo diante do invicto Sesc RJ Flamengo, mas acabou superado em 3 sets a 2. O ponto somado pela derrota no tie break foi o suficiente para empatar com o Dentil Praia Clube em 18 pontos, e ultrapassar a equipe mineira no desempate por média de sets. A equipe de Bauru tem seis vitórias e três derrotas e, em caso de vitória, pode ultrapassar o Osasco São Cristóvão Saúde (3º, com 19 pontos) que enfrenta o Dentil Praia Clube.
O Gerdau Minas chega como vice-líder, tendo 23 pontos em oito vitórias e uma derrota, com triunfo na última rodada contra o Osasco São Cristóvão Saúde em 3 sets a 2.
O confronto entre Sesi Vôlei Bauru e Gerdau Minas foi favorável para o time de Belo Horizonte na última temporada da Superliga. A equipe mineira venceu as duas partidas válidas pela Superliga 24-25.
Em números, Acosta anotou 21 pontos no duelo contra o Sesc Flamengo e subiu aos 132 totais na temporada, a melhor marca do Sesi Vôlei Bauru e a décima melhor pontuadora da liga nacional. Em pontos de saque, Dani Lins lidera a Superliga com 10 aces. Já nos bloqueios, Mayany lidera o time bauruense com 30 pontos, a quarta melhor marca da Superliga.