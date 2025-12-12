O cenário político brasileiro amanhece nesta quarta-feira com sinais de uma possível virada nas relações institucionais entre os Três Poderes. Após anos de atritos e tensões, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Supremo Tribunal Federal (STF) movimentaram-se em direções que apontam para uma busca pela tão desejada pacificação nacional e o reestabelecimento da harmonia prevista na Constituição Federal de 1988.

A Carta Magna, conhecida como "Constituição Cidadã" e em vigor há 37 anos, estabelece em seu Artigo 2º que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem ser "independentes e harmônicos entre si". No entanto, essa harmonia tem sido posta à prova por práticas que, ao longo das últimas décadas, levaram a uma "invasão" de atribuições e a uma crescente judicialização da política.

Desde o governo Fernando Collor, e de forma acentuada nos períodos seguintes, tornou-se comum que parlamentares e até mesmo o próprio Executivo recorressem ao Judiciário para reverter derrotas em votações legislativas. Esse "tapetão jurídico" transformou a Suprema Corte em um palco constante de disputas políticas, levando a críticas de que os ministros do STF estariam, em certas ocasiões, "legislando" – ou seja, criando leis em vez de apenas interpretá-las.