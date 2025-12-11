A decisão da primeira divisão da Liga Bauruense de Futebol Amador (LBFA) será realizada neste domingo (14), às 9h40, entre Corinthians do Jardim Prudência e Ferroviário. A partida contará com uma grande novidade: a reabertura do estádio distrital Horácio Alves Cunha, mais conhecido como estádio do Bela Vista, localizado na avenida Jurandyr Bueno, quadra 1, no Parque União.

O estádio volta a sediar competições da cidade após um longo período fechado desde 2023, enquanto passava por reformas promovidas pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) e da Secretaria De Obras. Os trabalhos começaram em 2023 e contemplaram diversas modernizações importantes.

Dentre as principais melhorias realizadas, destaca-se o replantio completo do gramado. Foram combatidas pragas, aplicados adubos e realizada a passagem do rolo para garantir a qualidade da superfície. A arquibancada também passou por ampla reforma, atendendo às normas atuais do Corpo de Bombeiros e de acessibilidade, incluindo pintura, limpeza, instalação de corrimãos e numeração dos assentos. Além disso, os banheiros foram totalmente renovados.