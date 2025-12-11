A decisão da primeira divisão da Liga Bauruense de Futebol Amador (LBFA) será realizada neste domingo (14), às 9h40, entre Corinthians do Jardim Prudência e Ferroviário. A partida contará com uma grande novidade: a reabertura do estádio distrital Horácio Alves Cunha, mais conhecido como estádio do Bela Vista, localizado na avenida Jurandyr Bueno, quadra 1, no Parque União.
O estádio volta a sediar competições da cidade após um longo período fechado desde 2023, enquanto passava por reformas promovidas pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) e da Secretaria De Obras. Os trabalhos começaram em 2023 e contemplaram diversas modernizações importantes.
Dentre as principais melhorias realizadas, destaca-se o replantio completo do gramado. Foram combatidas pragas, aplicados adubos e realizada a passagem do rolo para garantir a qualidade da superfície. A arquibancada também passou por ampla reforma, atendendo às normas atuais do Corpo de Bombeiros e de acessibilidade, incluindo pintura, limpeza, instalação de corrimãos e numeração dos assentos. Além disso, os banheiros foram totalmente renovados.
Para maior segurança, instalou-se um novo alambrado entre a arquibancada e o campo, além de cercas atrás dos gols, garantindo a separação das torcidas. Também foi concretada a calçada ao redor do estádio, e toda a área recebeu serviços gerais de limpeza e manutenção.
Atualmente, a Prefeitura de Bauru administra nove estádios distritais: o Horácio Alves Cunha, no Jardim Bela Vista; José Carlos Galvão de Moura, no Núcleo Habitacional Gasparini; José Spetic Filho, na Vila Dutra; Luiz Edmundo Coube, no Jardim Araruna; Nelson Reginato do Canto, no Jardim Redentor; Sylvio de Magalhães Padilha, na Vila Giunta; Toninho Guerreiro, no Núcleo Mary Dota; Waldemar de Brito, na Vila Paulista; e Zenzo Kikuti, em Tibiriçá.
A Semel continua investindo em melhorias em outros distritais, como o Luiz Edmundo Coube e o Sylvio de Magalhães Padilha, conhecido como Padilhão, que recebe intervenções mais complexas devido a problemas estruturais.
O atual secretário de Esportes e Lazer, Leandro Avila Rodrigues, o Foguinho, afirmou que as reformas têm como objetivo preparar os distritais para as competições de 2026. “Vamos aproveitar que diminuiu a demanda de uso dos distritais para cuidar do gramado e da zeladoria, deixando tudo nas melhores condições para 2026. Quero entregar os campos prontos para as competições do ano que vem, que é o mínimo que quem está envolvido no esporte merece. O futebol amador de Bauru é um dos mais fortes do País e merece as melhores condições possíveis, não só para os atletas, mas para a população em geral”, destacou.