Equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) identificou a mulher suspeita do furto de um celular, que foi recuperado nesta quinta-feira (11), após ter sido subtraído do banheiro de um supermercado de Bauru, no último sábado (6).

De acordo com o delegado Marcelo Góes, a localização do aparelho e a identificação da mulher foram possíveis por meio de imagens das câmeras de segurança do estabelecimento.

Com base nas informações obtidas, a equipe se dirigiu à casa da suspeita, que é usuária de drogas e investigada por outros crimes da mesma natureza. Ela deve ser indiciada pelo crime, de acordo com o delegado.