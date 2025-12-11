O Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru inaugurou, na manhã desta quinta-feira (11 de dezembro), o novo Pronto Atendimento Adulto (PA), que passou por ampla reformulação e teve sua estrutura dobrada. O espaço, agora modernizado, recebeu mais leitos de emergência, observação e isolamento, além de áreas projetadas para garantir mais agilidade, segurança e conforto aos pacientes.

Localizada na região central da cidade, a nova unidade — com entrada pela Rua Rio Branco, 13-83 — foi planejada para oferecer um fluxo de atendimento mais eficiente, com instalações adequadas aos protocolos de estabilização clínica. Segundo o diretor técnico da instituição, Alberto Sanches, a modernização reforça o compromisso da Beneficência Portuguesa com a qualidade assistencial. “Nosso objetivo é oferecer um atendimento de excelência, com uma estrutura completa que atenda tanto pacientes conveniados quanto particulares, sempre com agilidade e qualidade”, afirmou.

O novo PA conta com consultórios exclusivos, salas específicas para urgências e emergências e setores destinados à medicação e observação. A unidade, equipada com tecnologia atualizada e conduzida por profissionais especializados em atendimento crítico, funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, garantindo assistência contínua à população.