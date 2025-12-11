Uma veterinária de 40 anos foi presa em flagrante, em Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru), nesta quarta-feira (10), por manter diversos animais em condições de maus-tratos em dois canis clandestinos na mesma rua: um em sua casa e o outro no imóvel da mãe. A profissional deixava cães de raça em gaiolas e em más condições sanitárias.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), policiais civis do município e médicas veterinárias do Departamento de Proteção Animal (DPA) da Prefeitura de Botucatu foram até os imóveis devido a denúncias. A vistoria abrangeu duas as casas, separadas por aproximadamente vinte metros e onde estavam cães de raças variadas, todos de pequeno porte.

Os que não estavam presos nas gaiolas circulavam pelo quintal, com sinais compatíveis a maus-tratos, conforme avaliação técnica das médicas veterinárias.

Diante desse cenário, houve perícia técnica nos dois endereços e a prisão da veterinária foi ratificada na presença de sua advogada, sem direito à fiança.