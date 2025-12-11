Uma operação conjunta do Policiamento Rodoviário e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de São Paulo (Ficco/SP) resultou na apreensão de mais de meia tonelada de cocaína avaliada em aproximadamente R$ 15 milhões, na noite desta quarta-feira (10), na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lençóis Paulista.

A ação ocorreu por volta das 22h, durante a Operação Impacto. Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordaram um caminhão Ford Cargo que transportava carga de extrato de tomate. Durante a vistoria, os agentes localizaram diversos tabletes de cocaína ocultos entre os pallets. Após pesagem, a droga totalizou 539,3 quilos.

O motorista, único ocupante do veículo e sem antecedentes criminais, foi preso em flagrante. Ele foi levado à Delegacia da Polícia Federal em Bauru, onde a ocorrência foi apresentada, a droga apreendida e o suspeito permaneceu detido à disposição da Justiça.