Um homem foi preso nesta quarta-feira (10), em Lençóis Paulista, suspeito de comercializar armas, munições e acessórios de forma ilegal. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca expedido pela Justiça, após investigação da Polícia Civil que apontava o possível comércio clandestino de armamentos.

A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Durante buscas em dois endereços ligados ao investigado, os agentes apreenderam 1.569 munições intactas de calibres diversos, incluindo pelo menos 50 cartuchos de 9 milímetros, de uso restrito. Também foram localizados 8.301 maços de cigarros de origem paraguaia, cuja importação e venda são proibidas, além de R$ 6.431 em dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, acompanhado de advogado, admitiu ser proprietário tanto das munições quanto dos cigarros apreendidos e confirmou que realizava a comercialização dos produtos.