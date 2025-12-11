Um homem foi preso nesta quarta-feira (10), em Lençóis Paulista, suspeito de comercializar armas, munições e acessórios de forma ilegal. A prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca expedido pela Justiça, após investigação da Polícia Civil que apontava o possível comércio clandestino de armamentos.
A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Durante buscas em dois endereços ligados ao investigado, os agentes apreenderam 1.569 munições intactas de calibres diversos, incluindo pelo menos 50 cartuchos de 9 milímetros, de uso restrito. Também foram localizados 8.301 maços de cigarros de origem paraguaia, cuja importação e venda são proibidas, além de R$ 6.431 em dinheiro.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito, acompanhado de advogado, admitiu ser proprietário tanto das munições quanto dos cigarros apreendidos e confirmou que realizava a comercialização dos produtos.
Diante das evidências, foi lavrado auto de prisão em flagrante pelos crimes previstos no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que trata de posse ou comércio ilegal de arma e munição de uso restrito, e contrabando, conforme o artigo 334-A do Código Penal. O caso segue em investigação.