O Banco Central brasileiro, por meio do Comitê de Política Monetária (Copom), tem sinalizado de forma clara sua postura conservadora ao manter a taxa básica de juros em 15% ao ano. Essa decisão revela uma preocupação evidente com a meta central de inflação, fixada em 3%, e não apenas com o teto da banda, que é de 4,5%.

Em um cenário de política fiscal considerada frouxa por parte do governo federal, a autoridade monetária recorre à política de juros como instrumento para conter pressões inflacionárias e, ao mesmo tempo, preservar a atratividade dos títulos públicos.

A manutenção da Selic nesse patamar elevado cumpre dois objetivos: reforça o compromisso com a estabilidade de preços e garante um diferencial de juros favorável ao Brasil no contexto internacional. Com a recente redução de 0,25 ponto percentual nos Estados Unidos, o juro real brasileiro se torna ainda mais competitivo, o que tende a atrair capital estrangeiro, contribuir para a valorização do real e, por consequência, ajudar no controle da inflação via câmbio.