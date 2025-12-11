Em recente homenagem prestada ao Professor Ives Gandra da Silva Martins, desta feita pela Escola Brasileira de Direito (EBRADI), evento que aconteceu conjuntamente com o lançamento da obra “Direito e Humanismo” para celebrar os seus 90 anos, tive a grande satisfação de, ao lado de professores e de dirigentes da Instituição, ocupar a tribuna para levar uma mensagem aos presentes, em sua maioria alunos da Universidade São Judas, além de advogados, professores e amigos.

Durante minha breve exposição, deixei em particular para os estudantes três sugestões que compartilho com os leitores. Acredito que elas são importantes para a vida diária e podem nos auxiliar muito na jornada profissional e pessoal, visto que foram inspiradas na vida do Professor Ives Gandra da Silva Martins.

Inicialmente, expressei minha gratidão por ter a oportunidade de falar não apenas como filha do homenageado, mas também como Secretária Municipal de Relações Internacionais. O Prefeito não pôde estar presente por um motivo igualmente grandioso e ligado à democratização cultural na cidade: a inauguração do Teatro de Heliópolis, um projeto da Orquestra de Heliópolis que leva a música de alta qualidade para dentro da comunidade, seguindo o exemplo que Ives Gandra, e pessoas como o maestro João Carlos Martins, sempre defenderam.