Em recente homenagem prestada ao Professor Ives Gandra da Silva Martins, desta feita pela Escola Brasileira de Direito (EBRADI), evento que aconteceu conjuntamente com o lançamento da obra “Direito e Humanismo” para celebrar os seus 90 anos, tive a grande satisfação de, ao lado de professores e de dirigentes da Instituição, ocupar a tribuna para levar uma mensagem aos presentes, em sua maioria alunos da Universidade São Judas, além de advogados, professores e amigos.
Durante minha breve exposição, deixei em particular para os estudantes três sugestões que compartilho com os leitores. Acredito que elas são importantes para a vida diária e podem nos auxiliar muito na jornada profissional e pessoal, visto que foram inspiradas na vida do Professor Ives Gandra da Silva Martins.
Inicialmente, expressei minha gratidão por ter a oportunidade de falar não apenas como filha do homenageado, mas também como Secretária Municipal de Relações Internacionais. O Prefeito não pôde estar presente por um motivo igualmente grandioso e ligado à democratização cultural na cidade: a inauguração do Teatro de Heliópolis, um projeto da Orquestra de Heliópolis que leva a música de alta qualidade para dentro da comunidade, seguindo o exemplo que Ives Gandra, e pessoas como o maestro João Carlos Martins, sempre defenderam.
A homenagem a Ives Gandra merece um olhar especial para a vocação que ele mais preza: a de Professor. Ives Gandra da Silva Martins sempre afirmou preferir ser chamado de Professor, pois vê a docência como um talento inato, algo muito arraigado em sua vida, que ele desenvolveu com afinco e que continua a iluminar gerações de estudantes e profissionais.
A partir de sua trajetória, que me orientou a vida inteira e me deu a possibilidade de servir à sociedade, aprendi a render o máximo em serviço e a lutar. Deus dá o talento e a condição, mas cabe a nós o dever de nos desenvolvermos e cultivarmos. Foi nesse espírito que compartilhei três sugestões fundamentais.
A primeira sugestão, direcionada especialmente aos universitários, é um imperativo: Estudem. Estudem todos os dias. Ives Gandra, aos 90 anos, estuda todos os dias, incluindo novas línguas, como o alemão, com o mesmo vigor de sempre. Ele mantém uma rotina de leitura cultural e estudo que garante uma "profissionalidade cultivada".
O estudo não é uma questão de dedicar longas horas, mas sim de intensidade e metodologia. É ter um método e cultivar o interesse.
Contudo, o estudo nunca deve ser motivado pela vaidade. O Instituto Ives Gandra sustenta essa filosofia: estudamos por humildade, para saber mais e, consequentemente, servir melhor à sociedade, seja na advocacia ou no campo profissional escolhido.
A segunda lição é buscar a sua vocação e a sua missão. Ives Gandra, por exemplo, estudou perfumaria na França a pedido de seu pai, que era do ramo de essências. Ao retornar, ele reconheceu que sua vocação era outra e declarou: "Essa não é minha vocação, eu quero ser advogado." E correu atrás, construindo sua vida e carreira, onde encontrou na missão de professor um complemento essencial.
Aqueles que já escolheram um campo profissional, busquem a sua missão dentro dele. Qual vai ser a minha diferença? Não se contentem com a zona de conforto. A vida exige controle e perspectiva do presente que planta o futuro. Não devemos ser medíocres ou conformar-nos com pouco.
Lembro-me do exemplo do saudoso Juiz Antonin Scalia, da Suprema Corte dos Estados Unidos, que desde os dez anos, sendo filho de imigrantes e de origem humilde, declarava: "Eu vou ser juiz da Suprema Corte." E ele foi, tornando-se uma luz para o constitucionalismo. A sugestão é: voem alto, tenham esses desejos e pensem grande.
Por fim, a terceira dica é perseverar. Ives Gandra sempre repetiu uma frase poderosa: "Somos programados para não desistir." A perseverança é o que constrói a nossa vida. Cada dia e cada hora importam muito. A rotina do homenageado é a prova viva disso: ele, aos 90 anos, acorda todo dia às 6 da manhã, estuda, trabalha, vai para o escritório, faz live, demon strando que a vitória é prometida para os constantes, para quem luta.
Essas são as três orientações que tive a sorte de aprender desde o berço. E, ao contemplar a vasta jornada do Professor Ives Gandra, percebemos que o talento é apenas o ponto de partida. É fundamental lembrar que não é a condição que define o nosso sucesso, mas sim a luta incessante que travamos para alcançá-lo. Muitas vezes, admiramos mais quem não teve a condição ideal e batalhou por ela, pois sua história é um testemunho mais puro da força da vontade e da resiliência humana diante dos desafios.
Por isso, o incentivo final para todos é: construam a sua trajetória. Olhem para a sua biografia, escrevam cada página com esforço e dedicação. A perseverança de vocês será premiada, como está sendo premiada a vida do Professor Ives Gandra, cuja longevidade e vigor acadêmicos, mantidos nestes 90 anos, servem como um farol inquestionável de que a dedicação diária e a busca incessante por conhecimento são os pilares que sustentam uma vida de propósito, serviço e sucesso duradouro.
A autora é secretária Municipal de Relações Internacionais de São Paulo, professora de Filosofia do Direito da Universidade Mackenzie, sócia da Gandra Martins Law, foi gerente Jurídica da Faesp, presidente do Instituto Ives Gandra de Direito, Filosofia e Economia e exerceu o cargo de secretária nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de 2019 a 2022.