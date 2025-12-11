A 1ª Companhia de Policiamento Rodoviário de Bauru deu início, na noite desta sexta-feira (5), à tradicional Campanha Natal Iluminado, uma ação solidária que já faz parte do calendário anual da corporação. As bases operacionais de Bauru e Jaú receberam decoração especial e estão iluminadas para celebrar o período natalino e convidar a comunidade a participar.

A iniciativa, que segue até 10 de janeiro de 2026, tem como foco a arrecadação de fraldas infantis e geriátricas, que serão destinadas a entidades filantrópicas dos municípios atendidos pelas unidades da Polícia Militar Rodoviária. Segundo a corporação, o objetivo é unir solidariedade e aproximação com a população que circula pelas rodovias da região.

A campanha aceita qualquer marca ou tamanho de fraldas, tanto infantis quanto geriátricas. A corporação reforça que não serão recebidas doações em dinheiro ou outros tipos de itens.