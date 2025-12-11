A 1ª Companhia de Policiamento Rodoviário de Bauru deu início, na noite desta sexta-feira (5), à tradicional Campanha Natal Iluminado, uma ação solidária que já faz parte do calendário anual da corporação. As bases operacionais de Bauru e Jaú receberam decoração especial e estão iluminadas para celebrar o período natalino e convidar a comunidade a participar.
A iniciativa, que segue até 10 de janeiro de 2026, tem como foco a arrecadação de fraldas infantis e geriátricas, que serão destinadas a entidades filantrópicas dos municípios atendidos pelas unidades da Polícia Militar Rodoviária. Segundo a corporação, o objetivo é unir solidariedade e aproximação com a população que circula pelas rodovias da região.
A campanha aceita qualquer marca ou tamanho de fraldas, tanto infantis quanto geriátricas. A corporação reforça que não serão recebidas doações em dinheiro ou outros tipos de itens.
A população também é convidada a visitar as bases decoradas, que permanecem iluminadas durante todo o período da campanha. Após o encerramento, a Polícia Rodoviária fará a entrega oficial das doações às entidades beneficentes, com convocação da imprensa para acompanhar e registrar a ação.
A 1ª Companhia destaca que conta, mais uma vez, com o espírito solidário da comunidade para alcançar os objetivos da campanha e ajudar instituições que atendem crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.