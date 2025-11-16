A cidade de São Paulo contabilizou 176 mil novos veículos movidos a combustíveis fósseis de 2019 a 2025, o equivalente a sete vezes os registros de automóveis elétricos no mesmo período. Em meio à expansão da frota poluente, a capital paulista precisaria retirar de circulação ao menos 131,7 mil carros, ônibus, motos e caminhões por ano para zerar as emissões do transporte rodoviário até 2050.

É o que mostra um levantamento da Folha de S.Paulo com base em dados do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito). O cálculo leva em conta a eliminação gradual da frota abastecida exclusivamente com diesel ou gasolina, que geram gases do efeito estufa e agravam as mudanças climáticas.

São Paulo tem 7,3 milhões de veículos, dos quais 3,3 milhões (45,2%) são movidos apenas a combustíveis fósseis e 3,4 milhões (46,5%) são flex e aceitam etanol ou gasolina.