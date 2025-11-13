13 de novembro de 2025
FATAL

Jovem de 20 anos morre em acidente em rodovia em Lins

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
NovaTV

Um jovem de 20 anos morreu em um grave acidente registrado no início da noite desta quarta-feira (12),  na rodovia David Eid (SP 381), que liga Lins a Sabino.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária de Lins, a colisão entre o VW Gol conduzido pelo rapaz e um ônibus circular ocorreu no trevo do Distrito de Guapiranga, no sentido Sabino-Lins.

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na Santa Casa de Lins. O passageiro do veículo foi socorrido com ferimentos leves e segue em observação no mesmo hospital.

Nenhum passageiro ou o motorista do ônibus se feriu. As causas do acidente estão sendo apuradas.

A ocorrência mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária e Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

