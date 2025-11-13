Um jovem de 20 anos morreu em um grave acidente registrado no início da noite desta quarta-feira (12), na rodovia David Eid (SP 381), que liga Lins a Sabino.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária de Lins, a colisão entre o VW Gol conduzido pelo rapaz e um ônibus circular ocorreu no trevo do Distrito de Guapiranga, no sentido Sabino-Lins.

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na Santa Casa de Lins. O passageiro do veículo foi socorrido com ferimentos leves e segue em observação no mesmo hospital.